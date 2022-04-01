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ما هي الفواكه التي تسهم بزيادة الوزن؟
ما هي الفواكه التي تسهم بزيادة الوزن؟
أعلن البروفيسور فلاديمير خافينسون أسماء الفواكه التي تسهم في زيادة الوزن. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T20:25+0000
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وقال على قناة "روسيا 1": الاستهلاك المتكرر للموز والعنب والتين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تحتوي هذه المنتجات على كمية كبيرة من الغلوكوز.وأوضح: الغلوكوز، عندما يدخل الجسم، يسهم في إنتاج الأنسولين أيضًا. وهذا الأنسولين يساعد على تحويل الغلوكوز الزائد إلى دهون، ويزيد الوزن عند الناس".في هذا الصدد، أوصى الطبيب بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات والحد من استخدامها.
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ما هي الفواكه التي تسهم بزيادة الوزن؟

20:25 GMT 01.04.2022
© Depositphotos / Draghicichفواكه
فواكه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Depositphotos / Draghicich
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أعلن البروفيسور فلاديمير خافينسون أسماء الفواكه التي تسهم في زيادة الوزن.
وقال على قناة "روسيا 1": الاستهلاك المتكرر للموز والعنب والتين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تحتوي هذه المنتجات على كمية كبيرة من الغلوكوز.
وأوضح: الغلوكوز، عندما يدخل الجسم، يسهم في إنتاج الأنسولين أيضًا. وهذا الأنسولين يساعد على تحويل الغلوكوز الزائد إلى دهون، ويزيد الوزن عند الناس".
في هذا الصدد، أوصى الطبيب بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات والحد من استخدامها.
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