https://arabic.sputniknews.com/20220401/ما-هي-الفواكه-التي-تسهم-بزيادة-الوزن؟-1060752259.html
ما هي الفواكه التي تسهم بزيادة الوزن؟
ما هي الفواكه التي تسهم بزيادة الوزن؟
أعلن البروفيسور فلاديمير خافينسون أسماء الفواكه التي تسهم في زيادة الوزن. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T20:25+0000
2022-04-01T20:25+0000
2022-04-01T20:25+0000
مجتمع
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وقال على قناة "روسيا 1": الاستهلاك المتكرر للموز والعنب والتين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تحتوي هذه المنتجات على كمية كبيرة من الغلوكوز.وأوضح: الغلوكوز، عندما يدخل الجسم، يسهم في إنتاج الأنسولين أيضًا. وهذا الأنسولين يساعد على تحويل الغلوكوز الزائد إلى دهون، ويزيد الوزن عند الناس".في هذا الصدد، أوصى الطبيب بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات والحد من استخدامها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
ما هي الفواكه التي تسهم بزيادة الوزن؟
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أعلن البروفيسور فلاديمير خافينسون أسماء الفواكه التي تسهم في زيادة الوزن.
وقال على قناة "روسيا 1": الاستهلاك المتكرر للموز والعنب والتين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تحتوي هذه المنتجات على كمية كبيرة من الغلوكوز.
وأوضح: الغلوكوز، عندما يدخل الجسم، يسهم في إنتاج الأنسولين أيضًا. وهذا الأنسولين يساعد على تحويل الغلوكوز الزائد إلى دهون، ويزيد الوزن عند الناس".
في هذا الصدد، أوصى الطبيب بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات والحد من استخدامها.