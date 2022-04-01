https://arabic.sputniknews.com/20220401/مصرع-8-عمال-وإصابة-20-جراء-انهيار-منجم-في-صربيا-1060719384.html
مصرع 8 عمال وإصابة 20 جراء انهيار منجم في صربيا
مصرع 8 عمال وإصابة 20 جراء انهيار منجم في صربيا
ذكرت وكالة "تانيوغ" أن انفجار غاز الميثان وقع في منجم سوكو بالقرب من سوكوبان الصربية، في وقت مبكر من صباح اليوم. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:29+0000
2022-04-01T07:29+0000
2022-04-01T07:29+0000
صربيا
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ذكرت قناة التلفزيون الصربية، نقلاً عن مصادر مجهولة، أن جزءًا من المنجم قد انهار، وأن هناك ضحايا، ولا يزال العديد من عمال المناجم تحت الأرض.لقى ثمانية من عمال المناجم مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث المنجم، حسبما ذكر التلفزيون الوطني الصربي.وأفادت التقارير أن منجم ليجنيت قد انهار جزئيًا. وقال مدير المستوصف في بلدة ألكسيناك المجاورة، رودوليوب جيفادينوفيتش، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون نتيجة للحادث.لا توجد بيانات دقيقة عن عدد عمال المناجم المتبقين تحت الأرض. وعملية الانقاذ جارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صربيا
مصرع 8 عمال وإصابة 20 جراء انهيار منجم في صربيا
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ذكرت وكالة "تانيوغ" أن انفجار غاز الميثان وقع في منجم سوكو بالقرب من سوكوبان الصربية، في وقت مبكر من صباح اليوم.
ذكرت قناة التلفزيون الصربية، نقلاً عن مصادر مجهولة، أن جزءًا من المنجم قد انهار، وأن هناك ضحايا، ولا يزال العديد من عمال المناجم تحت الأرض.
لقى ثمانية من عمال المناجم مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث المنجم
، حسبما ذكر التلفزيون الوطني الصربي.
وأفادت التقارير أن منجم ليجنيت قد انهار جزئيًا. وقال مدير المستوصف في بلدة ألكسيناك المجاورة، رودوليوب جيفادينوفيتش، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 آخرون نتيجة للحادث.
لا توجد بيانات دقيقة عن عدد عمال المناجم المتبقين تحت الأرض. وعملية الانقاذ جارية.