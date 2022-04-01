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https://arabic.sputniknews.com/20220401/نائب-رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يأمر-بحسم-الاقتتال-القبلي-في-جنوب-دارفور-عسكريا-1060729038.html
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: يأمر بحسم الاقتتال القبلي في جنوب دارفور عسكريا
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: يأمر بحسم الاقتتال القبلي في جنوب دارفور عسكريا
أمر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، السلطات الأمنية بحسم الاقتتال الجاري بين قبائل في ولاية جنوب دارفور التي أسفرت عن... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T10:31+0000
2022-04-01T10:31+0000
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان من مجلس السيادة، اليوم، أعلن فيه دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي: "توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية، عسكريا، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون".كما أمر دقلو، الحاكم المكلف لولاية جنوب دارفور، اليوم، والي ولاية جنوب دارفور، ولجنة أمن الولاية" بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فورا لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور".وكشفت وسائل إعلام محلية أن اقتتال جرى بين قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية وقبيلة الفلاتة ذات الأصول الأفريقية منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات من القبلتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/ما-السر-وراء-استمرار-الصراعات-الدموية-في-إقليم-دارفور-بالسودان-1059821014.html
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أخبار السودان اليوم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: يأمر بحسم الاقتتال القبلي في جنوب دارفور عسكريا

10:31 GMT 01.04.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASالفريق محمد حمدان دقلو يحيي أنصاره عند وصوله إلى اجتماع في قرية أبراج
الفريق محمد حمدان دقلو يحيي أنصاره عند وصوله إلى اجتماع في قرية أبراج - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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أمر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، اليوم الجمعة، السلطات الأمنية بحسم الاقتتال الجاري بين قبائل في ولاية جنوب دارفور التي أسفرت عن مقتل العشرات.
الخرطوم - سبوتنيك. وحسب بيان من مجلس السيادة، اليوم، أعلن فيه دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي: "توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية، عسكريا، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون".
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كما أمر دقلو، الحاكم المكلف لولاية جنوب دارفور، اليوم، والي ولاية جنوب دارفور، ولجنة أمن الولاية" بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فورا لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور".
وكشفت وسائل إعلام محلية أن اقتتال جرى بين قبيلة الرزيقات ذات الأصول العربية وقبيلة الفلاتة ذات الأصول الأفريقية منذ يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات من القبلتين.
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