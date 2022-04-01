https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-التجارة-الأمريكية-تضيف-120-كيانا-من-روسيا-وبيلاروسيا-إلى-قائمة-العقوبات-1060754839.html
وزارة التجارة الأمريكية تضيف 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات
وزارة التجارة الأمريكية تضيف 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات
أضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T23:28+0000
2022-04-01T23:28+0000
2022-04-01T23:28+0000
روسيا
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وقالت رويترز إن أغلب الشركات التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بالجيش، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيود الصارمة على النقد الأجنبي تعني أن قيمة الروبل لم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.وادعى أن "نشاط السوق السوداء الناشئ أظهر انخفاضا حادا في قيمة العملة، وعكس ضعف الروبل كأداة مالية"، مضيفا أنه ليس لديه أي شك بأن العقوبات "ستضعف النشاط العسكري الروسي" على الفور، حسبما نقلت "رويترز".ومع ذلك، تظهر بيانات التداول المتاحة على مختلف المنصات – بينها غربية – أن الروبل عوض تقريبا كل خسائره في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية وتعافى تماما الآن، خاصة بعد إعلان موسكو تسعير صادرات الطاقة إلى الدول غير الصديقة بعملتها المحلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
وزارة التجارة الأمريكية تضيف 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات
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أضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت رويترز إن أغلب الشركات التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بالجيش، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية
، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيود الصارمة على النقد الأجنبي تعني أن قيمة الروبل لم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.
وادعى أن "نشاط السوق السوداء الناشئ أظهر انخفاضا حادا في قيمة العملة، وعكس ضعف الروبل كأداة مالية"، مضيفا أنه ليس لديه أي شك بأن العقوبات "ستضعف النشاط العسكري الروسي" على الفور، حسبما نقلت "رويترز".
ومع ذلك، تظهر بيانات التداول المتاحة على مختلف المنصات – بينها غربية – أن الروبل عوض تقريبا كل خسائره في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية
وتعافى تماما الآن، خاصة بعد إعلان موسكو تسعير صادرات الطاقة إلى الدول غير الصديقة بعملتها المحلية.