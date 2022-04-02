https://arabic.sputniknews.com/20220402/إريك-زمور-يزور-مارسيليا-وسط-حملة-من-الاستهجان-فيديو-1060779898.html
إريك زمور يزور مارسيليا وسط حملة من الاستهجان... فيديو
إريك زمور يزور مارسيليا وسط حملة من الاستهجان... فيديو
قام المرشح عن حزب اليمين المتطرف للانتحابات الفرنسية إريك زمور بزيارة إلى مدينة مارسيليا جنوبي البلاد، والتي تعد معقلا للمهاجرين. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:59+0000
2022-04-02T15:59+0000
2022-04-02T15:59+0000
العالم
الانتخابات الفرنسية
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واستقبل المرشح اليميني المتشدد المثير للجدل بصيحات الاستهجان في أجواء مشحونة اختتمها بحركة غير لائقة (رفع الأصبع الأوسط في وجه سيدة رداً على قيامها بنفس الحركة تجاهه)، في تصرف أثار سيلاً من الانتقادات والجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية.واضطر زمور إلى إلغاء بعض الفعاليات المبرمجة هذا السبت في إطار زيارته لمارسيليا، بما في ذلك زيارة لسوق السمك في الميناء القديم، وذلك بسبب الأمطار ووجود المتظاهرين، بحسب الوفد المرافق له.وألمح ا إريك زمور، في وقت سابق، إلى اعتزامه منع محالّ الجزارة الحلال حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، واعدًا بدعم الجزّارين الفرنسيين.ونشر زمور عبر حسابه في تويتر صورا لزيارته سوق منطقة رانجيس قرب العاصمة باريس، برفقة عدد من الجزّارين الفرنسيين حاملًا دجاجة مذبوحة بالصعق الكهربائي، قائلًا إنه سيعمل على دعمهم ومشيدًا بعملهم، مضيفًا إنهم يعملون بجهد من أجل أن يكون المطبخ الفرنسي رائدًا عالميًا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الانتخابات الفرنسية
إريك زمور يزور مارسيليا وسط حملة من الاستهجان... فيديو
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قام المرشح عن حزب اليمين المتطرف للانتحابات الفرنسية إريك زمور بزيارة إلى مدينة مارسيليا جنوبي البلاد، والتي تعد معقلا للمهاجرين.
واستقبل المرشح اليميني المتشدد المثير للجدل بصيحات الاستهجان في أجواء مشحونة اختتمها بحركة غير لائقة (رفع الأصبع الأوسط في وجه سيدة رداً على قيامها بنفس الحركة تجاهه)، في تصرف أثار سيلاً من الانتقادات والجدل على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية.
واضطر زمور إلى إلغاء بعض الفعاليات المبرمجة هذا السبت في إطار زيارته لمارسيليا، بما في ذلك زيارة لسوق السمك في الميناء القديم، وذلك بسبب الأمطار ووجود المتظاهرين، بحسب الوفد المرافق له.
وألمح ا إريك زمور، في وقت سابق، إلى اعتزامه منع محالّ الجزارة الحلال حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، واعدًا بدعم الجزّارين الفرنسيين.
ونشر زمور عبر حسابه في تويتر صورا لزيارته سوق منطقة رانجيس قرب العاصمة باريس، برفقة عدد من الجزّارين الفرنسيين حاملًا دجاجة مذبوحة بالصعق الكهربائي، قائلًا إنه سيعمل على دعمهم ومشيدًا بعملهم، مضيفًا إنهم يعملون بجهد من أجل أن يكون المطبخ الفرنسي رائدًا عالميًا.