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https://arabic.sputniknews.com/20220402/إيران-تعرب-عن-احتجاجها-الشديد-على-المعاملة-العنيفة-للشرطة-الدنماركية-مع-سيدة-إيرانية-1060784084.html
إيران تعرب عن "احتجاجها الشديد" على المعاملة العنيفة للشرطة الدنماركية مع سيدة إيرانية
إيران تعرب عن "احتجاجها الشديد" على المعاملة العنيفة للشرطة الدنماركية مع سيدة إيرانية
أعربت إيران عن احتجاجها للدنمارك على "المعاملة العنيفة والمهينة" لبعض قوات الشرطة مع سيدة إيرانية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T20:13+0000
2022-04-02T20:13+0000
العالم
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وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء: "أرسلت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، رسالة لوزارة الخارجية الدنماركية أعربت من خلالها عن احتجاجها الشديد على المعاملة العنيفة والمهينة لبعض قوات الشرطة في هذا البلد مع سيدة إيرانية، عندما انتشرت الخميس، صور وفيديو عبر الإنترنت قامت فيه شرطة الهجرة الدنماركية بضرب طالبة لجوء إيرانية بعنف أمام زوجها وأطفالها، ونقلها قسرا إلى مطار كوبنهاغن للمغادرة نحو تركيا، وتأكيد الشرطة الدنماركية للحادثة".وبحسب ما ورد: "التقت سفيرة إيران في كوبنهاغن، نادي بور، امس، بالمسؤولين المعنيين بوزارة الهجرة والخارجية في الدنمارك، وأعربت عن احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد على وقوع هذا الحادث المؤسف، الذي أثار استياء الشعب والمسؤولين في إيران، داعية السلطات الدنماركية إلى معاقبة المجرمين، وضمان عدم تكرار أحداث مماثلة، فضلا عن الاعتذار عن هذا السلوك اللاإنساني".ووفقا للوكالة: "أشارت السفيرة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والآثار السلبية لمثل هذا السلوك على العلاقات بين البلدين".وأكدت الوكالة نقلا عن الأنباء المتداولة، "استدعاء البرلمان الدنماركي الخميس 31 آذار/مارس وزير الهجرة لتقديم تفسيرات والإجابة عن أسئلة النواب والأحزاب حول الحادث ومعاملة الشرطة القاسية لطالبة اللجوء الإيرانية".
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العالم

إيران تعرب عن "احتجاجها الشديد" على المعاملة العنيفة للشرطة الدنماركية مع سيدة إيرانية

20:13 GMT 02.04.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AP Photo
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أعربت إيران عن احتجاجها للدنمارك على "المعاملة العنيفة والمهينة" لبعض قوات الشرطة مع سيدة إيرانية.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء: "أرسلت السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، رسالة لوزارة الخارجية الدنماركية أعربت من خلالها عن احتجاجها الشديد على المعاملة العنيفة والمهينة لبعض قوات الشرطة في هذا البلد مع سيدة إيرانية، عندما انتشرت الخميس، صور وفيديو عبر الإنترنت قامت فيه شرطة الهجرة الدنماركية بضرب طالبة لجوء إيرانية بعنف أمام زوجها وأطفالها، ونقلها قسرا إلى مطار كوبنهاغن للمغادرة نحو تركيا، وتأكيد الشرطة الدنماركية للحادثة".
وبحسب ما ورد: "التقت سفيرة إيران في كوبنهاغن، نادي بور، امس، بالمسؤولين المعنيين بوزارة الهجرة والخارجية في الدنمارك، وأعربت عن احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد على وقوع هذا الحادث المؤسف، الذي أثار استياء الشعب والمسؤولين في إيران، داعية السلطات الدنماركية إلى معاقبة المجرمين، وضمان عدم تكرار أحداث مماثلة، فضلا عن الاعتذار عن هذا السلوك اللاإنساني".
ووفقا للوكالة: "أشارت السفيرة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان والآثار السلبية لمثل هذا السلوك على العلاقات بين البلدين".
وأكدت الوكالة نقلا عن الأنباء المتداولة، "استدعاء البرلمان الدنماركي الخميس 31 آذار/مارس وزير الهجرة لتقديم تفسيرات والإجابة عن أسئلة النواب والأحزاب حول الحادث ومعاملة الشرطة القاسية لطالبة اللجوء الإيرانية".
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