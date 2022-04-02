https://arabic.sputniknews.com/20220402/ارتفاع-صادرات-مصر-إلى-إيطاليا-بنسبة-914-1060756090.html
ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا بنسبة 91.4%
ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا بنسبة 91.4%
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 91.4% خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T04:32+0000
2022-04-02T04:32+0000
2022-04-02T04:32+0000
اقتصاد
العالم العربي
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ونقل موقع "البوابة" أن صادرات مصر إلى إيطاليا سجلت 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020.في المقابل انخفضت الواردات المصرية من إيطاليا لتصبح 2.97 مليار دولار خلال عام 2021 بعد أن كانت 3 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.2%.ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا حيث بلغت 5.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29%..انعكس ذلك على الاستثمارات الإيطالية في مصر حيث سجلت 448.8 مليون دولار خلال الربع الأول العام المالي 2021 / 2022 مقابل 320 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.3%.وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في إيطاليا لتصبح 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 82.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.وكشف الجهاز أيضا عن أن قيمة تحويلات الإيطاليين العاملين في مصر سجلت 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.3%.
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اقتصاد, العالم العربي
ارتفاع صادرات مصر إلى إيطاليا بنسبة 91.4%
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أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 91.4% خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020.
ونقل موقع "البوابة
" أن صادرات مصر إلى إيطاليا سجلت 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020.
في المقابل انخفضت الواردات المصرية من إيطاليا لتصبح 2.97 مليار دولار خلال عام 2021 بعد أن كانت 3 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.2%.
ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا حيث بلغت 5.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29%..
انعكس ذلك على الاستثمارات الإيطالية في مصر حيث سجلت 448.8 مليون دولار خلال الربع الأول العام المالي 2021 / 2022 مقابل 320 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.3%.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في إيطاليا لتصبح 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 82.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8%.
وكشف الجهاز أيضا عن أن قيمة تحويلات الإيطاليين العاملين في مصر سجلت 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.3%.