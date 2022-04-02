https://arabic.sputniknews.com/20220402/الكرملين-روسيا-تريد-استئناف-المحادثات-مع-أوكرانيا-في-بيلاروسيا-ولكن-كييف-ترفض-1060782975.html
الكرملين: روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا ولكن كييف ترفض
الكرملين: روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا ولكن كييف ترفض
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حتى وقت قريب، لم ترغب أوكرانيا في إجراء محادثات مع روسيا في بيلاروسيا، فقد عقدت هناك بصعوبة كبيرة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T18:32+0000
2022-04-02T18:32+0000
2022-04-02T18:32+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف عبر قناة "بيلاروسيا 1": "من أجل أن تتم المفاوضات بين الجانبين، وخاصة الأطراف المعقدة مثل روسيا وأوكرانيا، في مكان ما، يلزم الحصول على موافقة متبادلة من جميع الأطراف. وفي الواقع، أول جولتين عقدتا في بيلاروسيا، كانتا بصعوبة كبيرة".وبحسب بيسكوف: "لم يرغب الأوكرانيون حقًا في الذهاب إلى هناك حتى النهاية".وأضاف: "عندما وصل وفدنا للجولة الأولى، انتظروا قرابة يوم ولم يعرفوا حتى اللحظة الأخيرة ما إذا كانوا سيأتون (الأوكرانيين) أم لا".وتابع بيسكوف: "روسيا دمرت تقريبا القدرات العسكرية لأوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة".ونوه بيسكوف إلى أن "بنية الناتو تهدف إلى أن تكون عدوانية". وأن "أوكرانيا ليست دولة صديقة لا روسيا ولا بيلاروسيا".وشدد بيسكوف على أن روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا، وأن أي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة على مينسك، نعتبره هجوما على روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم
الكرملين: روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا ولكن كييف ترفض
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حتى وقت قريب، لم ترغب أوكرانيا في إجراء محادثات مع روسيا في بيلاروسيا، فقد عقدت هناك بصعوبة كبيرة.
وقال بيسكوف عبر قناة "بيلاروسيا 1": "من أجل أن تتم المفاوضات بين الجانبين، وخاصة الأطراف المعقدة مثل روسيا وأوكرانيا، في مكان ما، يلزم الحصول على موافقة متبادلة من جميع الأطراف. وفي الواقع، أول جولتين عقدتا في بيلاروسيا، كانتا بصعوبة كبيرة".
وبحسب بيسكوف: "لم يرغب الأوكرانيون حقًا في الذهاب إلى هناك حتى النهاية".
وأضاف: "عندما وصل وفدنا للجولة الأولى، انتظروا قرابة يوم ولم يعرفوا حتى اللحظة الأخيرة ما إذا كانوا سيأتون (الأوكرانيين) أم لا".
وتابع بيسكوف: "روسيا دمرت تقريبا القدرات العسكرية لأوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة".
ونوه بيسكوف إلى أن "بنية الناتو تهدف إلى أن تكون عدوانية". وأن "أوكرانيا ليست دولة صديقة لا روسيا ولا بيلاروسيا".
وشدد بيسكوف على أن روسيا تقدم الدعم العسكري المطلق إلى بيلاروسيا، وأن أي هجوم على أحد أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة على مينسك، نعتبره هجوما على روسيا.