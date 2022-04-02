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https://arabic.sputniknews.com/20220402/بيسكوف-يتحدث-عن-العلاقة-الفريدة-بين-بوتين-ولوكاشينكو-1060765150.html
بيسكوف يتحدث عن العلاقة الفريدة بين بوتين ولوكاشينكو
بيسكوف يتحدث عن العلاقة الفريدة بين بوتين ولوكاشينكو
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي، عن العلاقة الفريدة بين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، مشيرًا إلى أن... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:21+0000
2022-04-02T10:21+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
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وقال بيسكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية البيلاروسية "بيلاروسيا 1"، التي عرضت مقتطفات منها اليوم السبت، "ألكسندر غريغوريفيتش في علاقة فريدة تمامًا مع رئيسنا".ومع ذلك، حسب قوله، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة للرؤساء هو دائمًا استمرار حوارهم الودي. لكنهما يدافعان عن مصالح بلديهما".
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو

بيسكوف يتحدث عن العلاقة الفريدة بين بوتين ولوكاشينكو

10:21 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي، عن العلاقة الفريدة بين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، مشيرًا إلى أن قادة روسيا وبيلاروسيا يرغبون دائمًا في مواصلة محادثاتهم الودية، رغم أنهما يدافعون عن مصالح دولهما في المفاوضات.
وقال بيسكوف في مقابلة مع القناة التلفزيونية البيلاروسية "بيلاروسيا 1"، التي عرضت مقتطفات منها اليوم السبت، "ألكسندر غريغوريفيتش في علاقة فريدة تمامًا مع رئيسنا".

وأشار إلى أن كلا الرئيسين "يتفهمان جوهر ما يحدث في بلدينا وجوهر ما يحدث حولنا مثل أي شخص آخر". "أنا متأكد من أن ألم قلب ألكسندر غريغوريفيتش بسبب ما يحدث في أوكرانيا، لا يقل عن ألم قلب فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين). هذا، في الواقع، صحيح. فهما يفهمان بعضهما البعض. كما يفهمان الخلافات التي قد تكون لدينا".

ومع ذلك، حسب قوله، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة للرؤساء هو دائمًا استمرار حوارهم الودي. لكنهما يدافعان عن مصالح بلديهما".
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