https://arabic.sputniknews.com/20220402/تايلاند-اتفاق-بين-الحكومة-والجماعة-المتمردة-الجنوبية-على-وقف-العنف-في-رمضان-1060762811.html
تايلاند... اتفاق بين الحكومة والجماعة المتمردة الجنوبية على وقف العنف في رمضان
تايلاند... اتفاق بين الحكومة والجماعة المتمردة الجنوبية على وقف العنف في رمضان
أشادت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، "بالتقدم الكبير" في أحدث مباحثات مع الجماعة المتمردة الرئيسية في أقصى جنوب تايلاند المسلم بعد اتفاق الطرفين على وقف... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T09:27+0000
2022-04-02T09:27+0000
2022-04-02T09:27+0000
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وذكرت الحكومة في بيان أن خلق "بيئة مواتية للسلام" خلال رمضان سيسمح للناس "بأداء شعائرهم الدينية بأمان" وسيعزز ثقة المواطنين في حوار السلام، وفق وكالة "رويترز".هذا والتقى وفد حكومي تايلاندي وممثلون عن جماعة المتمردين الرئيسية، الجبهة الوطنية الثورية، وجها لوجه الأسبوع الماضي في ماليزيا في أحدث جولة من المباحثات بعد استئناف محادثات السلام في يناير كانون الثاني بعد توقف دام عامين بسبب فيروس كورونا.وأدى الصراع في البلاد إلى مقتل أكثر من 7300 شخص منذ عام 2004 عندما احتدم التمرد المستمر منذ عقود في مقاطعات ناراتيوات ويالا وباتاني وأجزاء من سونكلا، وهي منطقة يغلب على سكانها مسلمون يتحدثون الملايو في تايلاند ذات الأغلبية البوذية.وتدعو جماعات متمردة إلى استقلال المقاطعات الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة من الملايو. واشتكى الانفصاليون طويلا من أن هؤلاء المسلمين انضموا قسرا إلى تايلاند واتهموا قوات الأمن بارتكاب فظائع في الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, هدنة, أخبار تايلاند, متمردين
تايلاند... اتفاق بين الحكومة والجماعة المتمردة الجنوبية على وقف العنف في رمضان
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أشادت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، "بالتقدم الكبير" في أحدث مباحثات مع الجماعة المتمردة الرئيسية في أقصى جنوب تايلاند المسلم بعد اتفاق الطرفين على وقف العنف خلال شهر رمضان.
وذكرت الحكومة في بيان أن خلق "بيئة مواتية للسلام" خلال رمضان سيسمح للناس "بأداء شعائرهم الدينية بأمان" وسيعزز ثقة المواطنين في حوار السلام، وفق وكالة "رويترز".
من جانبها، أكدت الجبهة الوطنية الثورية في بيان أن الجانبين اتفقا على وقف العنف خلال رمضان لإتاحة "أجواء آمنة ومزدهرة" للمجتمع ضمن عملية "بناء الثقة" لتحقيق السلام.
هذا والتقى وفد حكومي تايلاندي وممثلون عن جماعة المتمردين الرئيسية، الجبهة الوطنية الثورية، وجها لوجه الأسبوع الماضي في ماليزيا في أحدث جولة من المباحثات بعد استئناف محادثات السلام في يناير كانون الثاني بعد توقف دام عامين بسبب فيروس كورونا.
وأدى الصراع في البلاد إلى مقتل أكثر من 7300 شخص منذ عام 2004 عندما احتدم التمرد المستمر منذ عقود في مقاطعات ناراتيوات ويالا وباتاني وأجزاء من سونكلا، وهي منطقة يغلب على سكانها مسلمون يتحدثون الملايو في تايلاند ذات الأغلبية البوذية.
وتدعو جماعات متمردة إلى استقلال المقاطعات الجنوبية ذات الأغلبية المسلمة من الملايو. واشتكى الانفصاليون طويلا من أن هؤلاء المسلمين انضموا قسرا إلى تايلاند واتهموا قوات الأمن بارتكاب فظائع في الماضي.