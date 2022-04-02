https://arabic.sputniknews.com/20220402/خسائر-بملايين-الدولارات-إثر-حريق-هائل-دمر-سوقا-في-مدينة-هرجيسا-عاصمة-أرض-الصومال-1060767841.html
خسائر بملايين الدولارات إثر حريق هائل دمر سوقا في مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال
خسائر بملايين الدولارات إثر حريق هائل دمر سوقا في مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال
أسفر حريق هائل دمر سوقًا بطول 5 كيلومترات في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال [المعلن من طرف واحد كجمهورية مستقلة]، عن خسائر مادية ضخمة تقدر بملايين... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:35+0000
2022-04-02T11:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوسائل إعلام صومالية، بينها قناة "إم تي في صومالي"، نشب حريق مساء أمس الجمعة في سوق "واهين" وسط مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال، ولا تزال جهود سلطات الإطفاء جارية للسيطرة عليه.ونقلت القناة عن عمدة مدينة هرجيسا، عبدي كريم أحمد موجي، إعلانه أن الحريق دمر سوق واهين بالكامل.وأضافت أن الخسائر المعروفة جراء الحريق مادية فقط، ولا إعلان عن خسائر بشرية حتى الآن.وذكر مسؤولون بجمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد أنه تعذرت السيطرة على الحريق بعد اندلاعه مباشرة بسبب صعوبة الوصول إلى موقعه، ما أدى إلى انتشار النيران على نطاق واسع بسرعة كبيرة.ولا يزال سبب اندلاع الحريق غير معروف، وإن أشارت تقارير إعلامية إلى أنه بدأ في أحد منازل سوق واهين ثم امتد إلى بقية السوق.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الإرهاب-أم-السياسة-من-يقف-وراء-تفجيرات-الصومال-الأخيرة؟-1060584446.html
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العالم, الصومال
خسائر بملايين الدولارات إثر حريق هائل دمر سوقا في مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال
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أسفر حريق هائل دمر سوقًا بطول 5 كيلومترات في مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال [المعلن من طرف واحد كجمهورية مستقلة]، عن خسائر مادية ضخمة تقدر بملايين الدولارات.
القاهرة - سبوتنيك
. ووفقا لوسائل إعلام صومالية، بينها قناة "إم تي في صومالي"، نشب حريق مساء أمس الجمعة في سوق "واهين" وسط مدينة هرجيسا عاصمة أرض الصومال، ولا تزال جهود سلطات الإطفاء جارية للسيطرة عليه.
ونقلت القناة عن عمدة مدينة هرجيسا، عبدي كريم أحمد موجي، إعلانه أن الحريق دمر سوق واهين بالكامل.
وأضافت أن الخسائر المعروفة جراء الحريق مادية فقط، ولا إعلان عن خسائر بشرية حتى الآن.
وذكر مسؤولون بجمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد أنه تعذرت السيطرة على الحريق بعد اندلاعه مباشرة بسبب صعوبة الوصول إلى موقعه، ما أدى إلى انتشار النيران على نطاق واسع بسرعة كبيرة.
ولا يزال سبب اندلاع الحريق غير معروف، وإن أشارت تقارير إعلامية إلى أنه بدأ في أحد منازل سوق واهين ثم امتد إلى بقية السوق.