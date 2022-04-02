https://arabic.sputniknews.com/20220402/سوريا-وسلطنة-عمان-يبحثان-العلاقات-الثنائية-والتعاون-المشترك-1060783229.html
سوريا وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
سوريا وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن اتصال هاتفي، جرى اليوم السبت، بين الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T18:40+0000
2022-04-02T18:40+0000
2022-04-02T18:40+0000
العالم العربي
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وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "تبادل الرئيس اﻷسد وجلالة السلطان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيَين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار".وبحسبها: "تمّ خلال الاتصال بحث العلاقات اﻷخوية بين سوريا وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سوريا وسلطنة عمان يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
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أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية عن اتصال هاتفي، جرى اليوم السبت، بين الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.
وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "تبادل الرئيس اﻷسد وجلالة السلطان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيَين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار".
وبحسبها: "تمّ خلال الاتصال بحث العلاقات اﻷخوية بين سوريا وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما".