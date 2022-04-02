https://arabic.sputniknews.com/20220402/صورة-كلب-تكلف-فتاة-إماراتية-5-آلاف-دولار-1060768965.html
صورة كلب تكلف فتاة إماراتية 5 آلاف دولار
صورة كلب تكلف فتاة إماراتية 5 آلاف دولار
قضت محكمة إماراتية بتغريم فتاة مبلغ 20 ألف درهم (نحو 5 آلاف دولار) بعدما أرسلت الأخيرة صورة إلى شاب، والتي اعتبرتها المحكمة إهانة له. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:59+0000
2022-04-02T11:59+0000
2022-04-02T11:59+0000
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وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، بأن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ألزمت الفتاة بدفع 10 آلاف درهم للشاب، تعويضا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته نتيجة سبها له، وذلك بعد أن تمت إدانتها عن التهمة نفسها بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.وعن حيثيات قضية الفتاة، أشارت الصحيفة إلى أن الفتاة قامت بشتم الشاب عن طريق تطبيق "واتسآب" وإرسال صورة كلب له لتشبيهه بتلك الصورة، الأمر الذي دفع الأخير لرفع دعوى قضائية في حقها.وكان الشاب قد طالب في دعوى التعويض التي رفعها، بإلزام الفتاة بأن تؤدي له مبلغ 51 ألف درهم (ما يعادل 13,884 دولار)؛ تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.هذا وأشارت النيابة العامة الإماراتية، في وقت سابق، إلى أنه وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, غرامة, واتس أب, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
صورة كلب تكلف فتاة إماراتية 5 آلاف دولار
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قضت محكمة إماراتية بتغريم فتاة مبلغ 20 ألف درهم (نحو 5 آلاف دولار) بعدما أرسلت الأخيرة صورة إلى شاب، والتي اعتبرتها المحكمة إهانة له.
وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، بأن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ألزمت الفتاة بدفع 10 آلاف درهم للشاب، تعويضا عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته نتيجة سبها له، وذلك بعد أن تمت إدانتها عن التهمة نفسها بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.
وعن حيثيات قضية الفتاة
، أشارت الصحيفة إلى أن الفتاة قامت بشتم الشاب عن طريق تطبيق "واتسآب" وإرسال صورة كلب له لتشبيهه بتلك الصورة، الأمر الذي دفع الأخير لرفع دعوى قضائية في حقها.
وكان الشاب قد طالب في دعوى التعويض التي رفعها، بإلزام الفتاة بأن تؤدي له مبلغ 51 ألف درهم (ما يعادل 13,884 دولار)؛ تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات.
هذا وأشارت النيابة العامة الإماراتية، في وقت سابق، إلى أنه وفقا للمادة 374 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب عن طريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.