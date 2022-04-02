https://arabic.sputniknews.com/20220402/عادات-وتقاليد-المسلمين-والمغتربين-في-شهر-رمضان-الكريم-1060770552.html
عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم
عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم
لطالما كان هذا الشهر الفضيل شهرا مباركا ومميّزا لدى جميع المسلمين حول العالم، بقيت الشعوب المسلمة محافظة على عادات وتقاليد خاصة تربطها بحرمة هذا الشهر. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:08+0000
2022-04-02T12:08+0000
2022-04-02T12:08+0000
راديو
صدى الحياة
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عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم
عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم
رمضان في البلدان العربية له أجواء روحانية وعادات وطقوس خاصة، ومهما مرّت السنين وتغير الزمن هناك دائما عادات مرسّخة لا تتغيــــر.وقد نقلت لنا الإعلامية العراقية، رفيف الحافظ تقاليد بلادها خلال شهر رمضان المبارك، وقالت لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
عادات وتقاليد المسلمين والمغتربين في شهر رمضان الكريم
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لطالما كان هذا الشهر الفضيل شهرا مباركا ومميّزا لدى جميع المسلمين حول العالم، بقيت الشعوب المسلمة محافظة على عادات وتقاليد خاصة تربطها بحرمة هذا الشهر.
رمضان في البلدان العربية له أجواء روحانية وعادات وطقوس خاصة، ومهما مرّت السنين وتغير الزمن هناك دائما عادات مرسّخة لا تتغيــــر.
وقد نقلت لنا الإعلامية العراقية، رفيف الحافظ تقاليد بلادها خلال شهر رمضان المبارك، وقالت لـ "صدى الحياة":
"إن العائلات العراقية إلى غاية الآن، وبالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية التي عاشتها لاتزال تحافظ على موروثها وتقاليدها في الاحتفال بهذا الشهر الفضيل، ولا تزال الجمعة العائلية على موائد الإفطار دائمة وضرورية، وقبل أن يرفع الآذان أو يضرب مدفع الإفطار، تقوم العوائل بتبادل أصناف الطعام مع الجيران وإلى المحتاجين كذلك، ومن المأكلولات المهمة والتي لا تخلو أي مائدة منها، هي التمر وطحينية الرّاشي وشوربة العدس واللبن والدولما والبرياني والكبةّ والعروق وعصير البصرة والتمر هند، وأيضا الحلويات، مثل زنود الست والبقلاوة وغيرها".
التفاصيل في الملف الصوتي...