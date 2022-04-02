https://arabic.sputniknews.com/20220402/عشرات-النازحين-يعودون-طوعا-إلى-ديارهم-في-محافظة-نينوى-العراقية-1060771089.html
عشرات النازحين يعودون طوعا إلى ديارهم في محافظة نينوى العراقية
عشرات النازحين يعودون طوعا إلى ديارهم في محافظة نينوى العراقية
كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن عودة عشرات العائلات النازحة من إقليم كردستان، إلى مناطق سكنها الأصلية في محافظة نينوى شمالي البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:25+0000
2022-04-02T12:25+0000
2022-04-02T12:25+0000
العالم العربي
العراق
اللاجئون
عودة
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وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم السبت "تمت عودة 162 نازحا من مخيمات إقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى"، مضيفة أن "النازحين العائدين طوعا كانوا ضمن 34 أسرة جرى إيصالهم لمناطق سكناهم في مدينة الموصل وقضاء تلعفر وناحيتي بعشيقة والشورة".كما أشارت الوزارة إلى أن "النازحين عادوا بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية، وقد جرى إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع أمتعتهم كافة".وتسببت الحرب في العراق بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيماً لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, اللاجئون, عودة
عشرات النازحين يعودون طوعا إلى ديارهم في محافظة نينوى العراقية
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كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن عودة عشرات العائلات النازحة من إقليم كردستان، إلى مناطق سكنها الأصلية في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وأعلنت الوزارة في بيان، اليوم السبت "تمت عودة 162 نازحا من مخيمات إقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى"، مضيفة أن "النازحين العائدين طوعا كانوا ضمن 34 أسرة جرى إيصالهم لمناطق سكناهم في مدينة الموصل وقضاء تلعفر وناحيتي بعشيقة والشورة".
كما أشارت الوزارة
إلى أن "النازحين عادوا بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية، وقد جرى إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع أمتعتهم كافة".
وتسببت الحرب في العراق بنزوح أكثر من 5 ملايين شخص من منازلهم، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيماً لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.