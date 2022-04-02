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مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باب العامود داخل القدس الشرقية... فيديوهات
مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باب العامود داخل القدس الشرقية... فيديوهات
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أربعة فلسطينيين بعد مواجهات في حي باب العامود في القدس الشرقية المحتلة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:01+0000
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن محتجين فلسطينيين رشقوا قوات الشرطة الموجودة في المكان بالحجارة وزجاجات المياه الفارغة.فيما قالت وسائل إعلام مقدسية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على فلسطينيين تجمعوا في ساحة الحي، قبل أن تندلع مواجهات بين الجانبين.وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا على خلفية هجمات شهدتها إسرائيل أخيرا أسفرت عن مقتل 11 شخصا، قابلتها أجهزة الأمن الإسرائيلية بعملية تصفية لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية.
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آخر أخبار القدس الأن

مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باب العامود داخل القدس الشرقية... فيديوهات

21:01 GMT 02.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWADباب العامود، بعد انسحاب الشرطة الإسرائيلية، البلدة القديمة في القدس، فلسطين 25 أبريل 2021
باب العامود، بعد انسحاب الشرطة الإسرائيلية، البلدة القديمة في القدس، فلسطين 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أربعة فلسطينيين بعد مواجهات في حي باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن محتجين فلسطينيين رشقوا قوات الشرطة الموجودة في المكان بالحجارة وزجاجات المياه الفارغة.
فيما قالت وسائل إعلام مقدسية إن الشرطة الإسرائيلية اعتدت على فلسطينيين تجمعوا في ساحة الحي، قبل أن تندلع مواجهات بين الجانبين.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا على خلفية هجمات شهدتها إسرائيل أخيرا أسفرت عن مقتل 11 شخصا، قابلتها أجهزة الأمن الإسرائيلية بعملية تصفية لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية.
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