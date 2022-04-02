https://arabic.sputniknews.com/20220402/هدنة-اليمن-الرمضانية-هل-تكون-بداية-نهاية-الحروب-والمآسي-في-اليمن--1060772548.html
الهدنة الرمضانية...هل تكون بداية نهاية الحروب والمآسي في اليمن
الهدنة الرمضانية...هل تكون بداية نهاية الحروب والمآسي في اليمن
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم أمس الجمعة، عن استجابة أطراف النزاع في البلاد بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيز... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:05+0000
2022-04-02T13:05+0000
2022-04-02T13:09+0000
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هدنة اليمن الرمضانية ..هل تكون بداية نهاية الحروب والمآسي في اليمن
هدنة اليمن الرمضانية ..هل تكون بداية نهاية الحروب والمآسي في اليمن
يقول الخبير في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، في هذا الصدد:بدوره يقول الباحث في الشأن الدولي محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
الهدنة الرمضانية...هل تكون بداية نهاية الحروب والمآسي في اليمن
13:05 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، يوم أمس الجمعة، عن استجابة أطراف النزاع في البلاد بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت 2 أبريل/نيسان الجاري، في خطوة قوبلت بترحيب دولي ويمني واسع.
يقول الخبير في الشأن الدولي ربيع غصن، في حديث لبرنامج "حول العالم"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، في هذا الصدد:
تعتبر الهدنة في هذا التوقيت دلالة واضحة على حاجة كل أطراف النزاع، سواء من الجانب السعودي أو اليمني، على تلبية الحاجات الدولية، التي تعتبر أن اليمنيين يريدون من خلال هذه الهدنة أن تكون إنسانية، نظرا لحاجة الشعب اليمني لنوع من الراحة من الحرب أولا، ومن ثم تدبير الشؤون الحياتية والمعيشية والغذائية، التي يعاني منها الشعب اليمني، بسبب الحصار المفروض على مطار صنعاء وعلى كل المرافئ البحرية والتي أدت إلى حالة شبه مجاعة في اليمن.
بدوره يقول الباحث في الشأن الدولي محمود علوش، في حديث لبرنامجنا:
إن الأهمية في هذه الهدنة اليوم، أنها جاءت نتيجة تنازلات من كلا الجانبين، فالتحالف السعودي قدم بعض التنازلات فيما يتعلق بتخفيف الحصار على مطار صنعاء وعلى بعض الموانئ اليمنية التابعة للحوثيين، كما كان هناك تنازلات من الحوثيين بالتعهد بوقف الهجمات الجوية والبرية على السعودية، لا سيما أن هذه الهجمات كانت مؤذية في الفترة الأخيرة، لذلك يمكن القول إن هذه الهدنة ربما يمكن أن تفتح بصيص أمل فيما يتعلق بالتسوية اليمنية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..