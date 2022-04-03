https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأردن-عودة-الجماهير-للملاعب-بالسعة-الكاملة-اعتبارا-من-الثلاثاء-1060787993.html
الأردن... عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة اعتبارا من الثلاثاء
الأردن... عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة اعتبارا من الثلاثاء
وافق مركز الأمن وإدارة الأزمات في الأردن على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم برفع نسب الحضور الجماهيري للمباريات في مختلف البطولات المحلية، إلى الطاقة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:58+0000
2022-04-03T06:58+0000
2022-04-03T06:58+0000
أخبار الأردن
كرة قدم
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وذكر موقع "عمون" أن مطالبات الاتحاد المتزامنة مع تخفيف القيود والإجراءات الحكومية المتعلقة بوباء كورونا، أثمرت عن رفع نسب الحضور الجماهيري إلى السعة الكاملة للملاعب.ومن المقرر بدء الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل/ نيسان في لقاء كأس السوبر والذي تطرح تذاكره للبيع عبر المنصة الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشار الموقع إلى أن رفع نسب الحضور سيرافقه الحفاظ على إجراءات السلامة العامة بارتداء الكمامة لدخول الملاعب وأثناء التواجد على المدرجات.ولتسهيل عملية الحصول على التذاكر ودخول الملاعب بشكل منظم يتواصل البيع الإلكتروني بشكل حصري للتذاكر عبر المنصة الرقمية المعتمدة.وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت تدابير لمواجهة كورونا تضمنت إقامة التجمعات ومباريات كرة القدم دون حضور جماهيري، قبل أن ترفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 50% في 30 سبتمبر/ أيلول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20211114/طهران-ترد-لأول-مرة-على-اتهام-الأردن-بشأن-جنس-لاعبة-كرة-قدم-إيرانية-1050704778.html
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أخبار الأردن, كرة قدم
الأردن... عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة اعتبارا من الثلاثاء
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وافق مركز الأمن وإدارة الأزمات في الأردن على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم برفع نسب الحضور الجماهيري للمباريات في مختلف البطولات المحلية، إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة (100%).
وذكر موقع "عمون"
أن مطالبات الاتحاد المتزامنة مع تخفيف القيود والإجراءات الحكومية المتعلقة بوباء كورونا، أثمرت عن رفع نسب الحضور الجماهيري إلى السعة الكاملة للملاعب.
14 نوفمبر 2021, 20:11 GMT
ومن المقرر بدء الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل/ نيسان في لقاء كأس السوبر والذي تطرح تذاكره للبيع عبر المنصة الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد.
وأشار الموقع إلى أن رفع نسب الحضور سيرافقه الحفاظ على إجراءات السلامة العامة بارتداء الكمامة لدخول الملاعب وأثناء التواجد على المدرجات.
ولتسهيل عملية الحصول على التذاكر ودخول الملاعب بشكل منظم يتواصل البيع الإلكتروني بشكل حصري للتذاكر عبر المنصة الرقمية المعتمدة.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت تدابير لمواجهة كورونا تضمنت إقامة التجمعات ومباريات كرة القدم دون حضور جماهيري، قبل أن ترفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 50% في 30 سبتمبر/ أيلول 2021.