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https://arabic.sputniknews.com/20220403/الأردن-عودة-الجماهير-للملاعب-بالسعة-الكاملة-اعتبارا-من-الثلاثاء-1060787993.html
الأردن... عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة اعتبارا من الثلاثاء
الأردن... عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة اعتبارا من الثلاثاء
وافق مركز الأمن وإدارة الأزمات في الأردن على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم برفع نسب الحضور الجماهيري للمباريات في مختلف البطولات المحلية، إلى الطاقة... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:58+0000
2022-04-03T06:58+0000
أخبار الأردن
كرة قدم
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وذكر موقع "عمون" أن مطالبات الاتحاد المتزامنة مع تخفيف القيود والإجراءات الحكومية المتعلقة بوباء كورونا، أثمرت عن رفع نسب الحضور الجماهيري إلى السعة الكاملة للملاعب.ومن المقرر بدء الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل/ نيسان في لقاء كأس السوبر والذي تطرح تذاكره للبيع عبر المنصة الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشار الموقع إلى أن رفع نسب الحضور سيرافقه الحفاظ على إجراءات السلامة العامة بارتداء الكمامة لدخول الملاعب وأثناء التواجد على المدرجات.ولتسهيل عملية الحصول على التذاكر ودخول الملاعب بشكل منظم يتواصل البيع الإلكتروني بشكل حصري للتذاكر عبر المنصة الرقمية المعتمدة.وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت تدابير لمواجهة كورونا تضمنت إقامة التجمعات ومباريات كرة القدم دون حضور جماهيري، قبل أن ترفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 50% في 30 سبتمبر/ أيلول 2021.
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أخبار الأردن, كرة قدم

الأردن... عودة الجماهير للملاعب بالسعة الكاملة اعتبارا من الثلاثاء

06:58 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالمشجعون يهتفون خلال مباراة كرة القدم في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بين سوريا ولبنان على ملعب صيدا جنوب لبنان، 24 مارس/ آذار 2022
المشجعون يهتفون خلال مباراة كرة القدم في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 بين سوريا ولبنان على ملعب صيدا جنوب لبنان، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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وافق مركز الأمن وإدارة الأزمات في الأردن على طلب الاتحاد الأردني لكرة القدم برفع نسب الحضور الجماهيري للمباريات في مختلف البطولات المحلية، إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة (100%).
وذكر موقع "عمون" أن مطالبات الاتحاد المتزامنة مع تخفيف القيود والإجراءات الحكومية المتعلقة بوباء كورونا، أثمرت عن رفع نسب الحضور الجماهيري إلى السعة الكاملة للملاعب.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2021
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ومن المقرر بدء الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل/ نيسان في لقاء كأس السوبر والذي تطرح تذاكره للبيع عبر المنصة الإلكترونية اعتبارا من اليوم الأحد.
وأشار الموقع إلى أن رفع نسب الحضور سيرافقه الحفاظ على إجراءات السلامة العامة بارتداء الكمامة لدخول الملاعب وأثناء التواجد على المدرجات.
ولتسهيل عملية الحصول على التذاكر ودخول الملاعب بشكل منظم يتواصل البيع الإلكتروني بشكل حصري للتذاكر عبر المنصة الرقمية المعتمدة.
وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت تدابير لمواجهة كورونا تضمنت إقامة التجمعات ومباريات كرة القدم دون حضور جماهيري، قبل أن ترفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 50% في 30 سبتمبر/ أيلول 2021.
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