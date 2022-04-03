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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220403/الدفاع-الروسية-صواريخ-عالية-الدقة-موجهة-من-البحر-تدمر-مصفاة-نفط-ومخازن-للوقود-في-مدينة-أوديسا-1060788841.html
الدفاع الروسية: صواريخ موجهة عالية الدقة من البحر تدمر مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا
الدفاع الروسية: صواريخ موجهة عالية الدقة من البحر تدمر مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T07:28+0000
2022-04-03T07:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها: "قامت القوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ موجهة عالية الدقة من سفنها في بحر آزوف على مصفاة لتكرير النفط وثلاث منشآت لتخزين الوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف ".وأضاف كوناشينكوف: "كما أسقط الدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية طائرتين جويتين أوكرانيتين مسيرتين في الجو في مناطق كودرياشوفكا وشوروفكا". وعملت القوات الجوية الروسية على استهداف 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: أربعة مواقع قيادة ونظامي إطلاق صواريخ وبطاريات صواريخ وعدد من المدافع، بالإضافة إلى أربعة مستودعات ميدانية للأسلحة في مناطق كونستانتينوفكا وكريستشي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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الدفاع الروسية: صواريخ موجهة عالية الدقة من البحر تدمر مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا

07:28 GMT 03.04.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 03.04.2022)
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احتفالات يوم القوات البحرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات البحرية الروسية أطلقت صواريخ موجهة عالية الدقة على مصفاة نفط ومخازن للوقود في مدينة أوديسا.
وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها: "قامت القوات البحرية الروسية بإطلاق صواريخ موجهة عالية الدقة من سفنها في بحر آزوف على مصفاة لتكرير النفط وثلاث منشآت لتخزين الوقود ومواد التشحيم بالقرب من مدينة أوديسا، حيث تم تدميرها بالكامل بعد معلومات عن قيامها بإمداد القوات الأوكرانية في ميكولايف ".
وأضاف كوناشينكوف: "كما أسقط الدفاع الجوي لقوات الفضاء الروسية طائرتين جويتين أوكرانيتين مسيرتين في الجو في مناطق كودرياشوفكا وشوروفكا".
وعملت القوات الجوية الروسية على استهداف 51 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: أربعة مواقع قيادة ونظامي إطلاق صواريخ وبطاريات صواريخ وعدد من المدافع، بالإضافة إلى أربعة مستودعات ميدانية للأسلحة في مناطق كونستانتينوفكا وكريستشي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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