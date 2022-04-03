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الصين تسجل أعلى عدد إصابات بـ"كوفيد-19" منذ عامين
الصين تسجل أعلى عدد إصابات بـ"كوفيد-19" منذ عامين
سجلت الصين، اليوم الأحد، 13146 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة ‏الموجة الأولى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد انتشار متحور "أوميكرون"... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T06:53+0000
2022-04-03T06:53+0000
الصين
فيروس كورونا
العالم
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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنه "كان هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض و11691 حالة دون أعراض، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وفي مدينة شنغهاي، التي هي المركز المالي للصين، وبؤرة تفشي المرض الأكثر خطورة في البلاد، كان جميع سكانها البالغ عددهم 25 مليونا يخضعون لأوامر البقاء في المنزل، أمس السبت، وذلك ضمن مبادرة المسؤولين للحد من انتشار المرض.وتهدد قيود إغلاق شنغهاي بإزعاج سلاسل التوريد، إذ قالت شركة الشحن العملاقة "ميرسك"، يوم الجمعة الماضي، إن بعض المستودعات في المدينة لا تزال مغلقة، ومن المرجح أن تتضرر خدمات النقل بالشاحنات أكثر بسبب الإغلاق.وتعد الصين، الدولة التي تم اكتشاف فيروس "كورونا" المستجد فيها لأول مرة في عام 2019، من بين الأماكن الأخيرة المتبقية التي تتبع نهج "صفر كوفيد" للوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/مدينة-شنغهاي-الصينية-تسجل-رقما-قياسيا-جديدا-في-إصابات-كورونا-1060297373.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم

الصين تسجل أعلى عدد إصابات بـ"كوفيد-19" منذ عامين

06:53 GMT 03.04.2022
© AFP 2022 / Hector Retamalإغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
إغلاق مدن صينية وسط التفشي الأسوأ لفيروس كورونا في الصين، بكين 18 مارس 2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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سجلت الصين، اليوم الأحد، 13146 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة ‏الموجة الأولى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى إلى أكثر من 10 ‏مقاطعات صينية.‏
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنه "كان هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض و11691 حالة دون أعراض، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفي مدينة شنغهاي، التي هي المركز المالي للصين، وبؤرة تفشي المرض الأكثر خطورة في البلاد، كان جميع سكانها البالغ عددهم 25 مليونا يخضعون لأوامر البقاء في المنزل، أمس السبت، وذلك ضمن مبادرة المسؤولين للحد من انتشار المرض.
ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
مدينة شنغهاي الصينية تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا
22 مارس, 10:44 GMT
وتهدد قيود إغلاق شنغهاي بإزعاج سلاسل التوريد، إذ قالت شركة الشحن العملاقة "ميرسك"، يوم الجمعة الماضي، إن بعض المستودعات في المدينة لا تزال مغلقة، ومن المرجح أن تتضرر خدمات النقل بالشاحنات أكثر بسبب الإغلاق.
وتعد الصين، الدولة التي تم اكتشاف فيروس "كورونا" المستجد فيها لأول مرة في عام 2019، من بين الأماكن الأخيرة المتبقية التي تتبع نهج "صفر كوفيد" للوباء.
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Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ39 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:52 GMT
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