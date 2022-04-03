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زعيم المعارضة المجرية يعترف بهزيمته في الانتخابات البرلمانية
زعيم المعارضة المجرية يعترف بهزيمته في الانتخابات البرلمانية
اعترف زعيم الائتلاف المجري المعارض، بيتر ماركي زاي، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، قائلاً إن حزب "فيدس" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور... 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T22:29+0000
2022-04-03T22:29+0000
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سبوتنيك. وخاطب ماركي زاي أنصاره بعد انتهاء التصويت، قائلا: "الحقيقة هي أن حزب فيدس فاز في هذه الانتخابات، أطلب من الجميع الهدوء والعودة إلى المنازل وحب بعضهم البعض والحصول على قسط كافٍ من النوم".وكان رئيس الوزراء الحالي، فيكتور أوربان، قد أعلن في وقت سابق فوز حزبه في الانتخابات النيابية، أمس الأحد، وذلك بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات.وقالت هيئة الانتخابات المجرية (NVI) إن التحالف بين حزب التحالف المدني المجري المحافظ "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (KDNP) كان متقدمًا بنسبة 68% تقريبًا ، بينما حصل ائتلاف المعارضة بزعامة بيتر ماركي زاي على 28% من الأصوات.وانطلقت الانتخابات البرلمانية في المجر، أمس الأحد، وسط مؤشرات عن اقتراب حزب رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان من حسم الأمور لصالحه.ووصف زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركي زاي (49 عاما) الانتخابات بأنها اختيار للمجريين بين الشرق والغرب، قائلا إن أوربان حول المجر نحو روسيا مما أدى إلى تآكل الحقوق الديمقراطية وإبعاد المجر عن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه.
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زعيم المعارضة المجرية يعترف بهزيمته في الانتخابات البرلمانية

22:29 GMT 03.04.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABOاحتجاجات في المجر ضد قانون العمل الجديد
احتجاجات في المجر ضد قانون العمل الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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اعترف زعيم الائتلاف المجري المعارض، بيتر ماركي زاي، بهزيمته في الانتخابات البرلمانية، قائلاً إن حزب "فيدس" الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد فاز.
سبوتنيك. وخاطب ماركي زاي أنصاره بعد انتهاء التصويت، قائلا: "الحقيقة هي أن حزب فيدس فاز في هذه الانتخابات، أطلب من الجميع الهدوء والعودة إلى المنازل وحب بعضهم البعض والحصول على قسط كافٍ من النوم".
وتابع "أهم شيء هو أننا ننقي أرواحنا، نحن الآن نقف ليس فقط أمام الأمة المجرية، ولكن الأهم من ذلك، أمام الله، نحن نعلم أننا فعلنا كل شيء خلال العام الماضي، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، شكرا للجميع مرة أخرى".
وكان رئيس الوزراء الحالي، فيكتور أوربان، قد أعلن في وقت سابق فوز حزبه في الانتخابات النيابية، أمس الأحد، وذلك بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات.
وقالت هيئة الانتخابات المجرية (NVI) إن التحالف بين حزب التحالف المدني المجري المحافظ "فيدس" وحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (KDNP) كان متقدمًا بنسبة 68% تقريبًا ، بينما حصل ائتلاف المعارضة بزعامة بيتر ماركي زاي على 28% من الأصوات.
وانطلقت الانتخابات البرلمانية في المجر، أمس الأحد، وسط مؤشرات عن اقتراب حزب رئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان من حسم الأمور لصالحه.
ووصف زعيم المعارضة المحافظ بيتر ماركي زاي (49 عاما) الانتخابات بأنها اختيار للمجريين بين الشرق والغرب، قائلا إن أوربان حول المجر نحو روسيا مما أدى إلى تآكل الحقوق الديمقراطية وإبعاد المجر عن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه.
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