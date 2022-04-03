https://arabic.sputniknews.com/20220403/ستولتنبرغ-الناتو-درب-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-وهي-تقاتل-اليوم-ضد-الروس-1060813755.html

ستولتنبرغ: الناتو درب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وهي تقاتل اليوم ضد الروس

ستولتنبرغ: الناتو درب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وهي تقاتل اليوم ضد الروس

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف. 03.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-03T18:15+0000

2022-04-03T18:15+0000

2022-04-03T18:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.وجدد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.وفي المقابل صرح أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو موحد حول دعم أوكرانيا بالأسلحة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220403/شينخوا-الصينية-واشنطن-تقتل-بسكين-مستعار-في-أوكرانيا-وحساباتها-الخفية-تقف-خلف-الصراع--1060800302.html

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العالم