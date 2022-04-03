https://arabic.sputniknews.com/20220403/ستولتنبرغ-الناتو-درب-عشرات-الآلاف-من-القوات-الأوكرانية-وهي-تقاتل-اليوم-ضد-الروس-1060813755.html
ستولتنبرغ: الناتو درب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وهي تقاتل اليوم ضد الروس
ستولتنبرغ: الناتو درب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وهي تقاتل اليوم ضد الروس
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T18:15+0000
2022-04-03T18:15+0000
2022-04-03T18:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060723077_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_b358703c6aff63aad0d2b956a1f22ee6.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.وجدد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.وفي المقابل صرح أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو موحد حول دعم أوكرانيا بالأسلحة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/شينخوا-الصينية-واشنطن-تقتل-بسكين-مستعار-في-أوكرانيا-وحساباتها-الخفية-تقف-خلف-الصراع--1060800302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060723077_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_94bd419b03c85423c59ba80fce0aabe2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ستولتنبرغ: الناتو درب عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وهي تقاتل اليوم ضد الروس
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية التي تقاتل القوات الروسية تم تدريبها بواسطة الحلف.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه "يجب أن نتذكر أن حلفاء الناتو دربوا القوات الأوكرانية لسنوات، لذلك فإن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية الذين دربهم حلفاء الناتو هم الآن على خطوط الجبهة تقاتل ضد القوات الروسية"، على حد زعمه.
وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية أكبر بكثير وأفضل تجهيزا وتدريبا وقيادة من أي وقت مضى".
وجدد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الشهر الماضي، رفضه لنشر قوات قتالية في أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا أن مثل ذلك الإجراء قد يوسع من نطاق الحرب لخارج أوكرانيا.
وفي المقابل صرح أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو موحد حول دعم أوكرانيا بالأسلحة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.