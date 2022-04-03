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https://arabic.sputniknews.com/20220403/صربيا-تفتح-صناديق-الاقتراع-لاختيار-الرئيس-ونواب-البرلمان-وسط-منافسة-سياسية-بين-عشرات-الأحزاب-1060790485.html
صربيا تفتح صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ونواب البرلمان وسط منافسة سياسية بين عشرات الأحزاب
صربيا تفتح صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ونواب البرلمان وسط منافسة سياسية بين عشرات الأحزاب
أعلنت السلطات الصربية، صباح اليوم الأحد، عن فتح مراكز الاقتراع للتصويت أمام المواطنين، وذلك في إطار لانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاصلة في البلاد. 03.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-03T08:35+0000
2022-04-03T08:35+0000
العالم
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وأصدرت لجنة الانتخابات في البلاد بيانا رسميا قالت فيه إن "مركزا واحدا فقط من بين 8000 مركز اقتراع للهيئات الرئاسية والبرلمانية والتمثيلية للبلديات الفردية في صربيا لم يفتح في الوقت المحدد، وذلك بسبب اشتباك بالأيدي بين المواطنين".وتجري في دولة صربيا انتخابات رئاسية منتظمة وانتخابات مبكرة لـ 250 نائبا في الجمعية (برلمان من مجلس واحد)، فضلا عن انتخابات الحكومة المحلية في مدن بلغراد وبور وعشرات البلديات الأخرى.وسجلت اللجنة الانتخابية الصربية 19 تكتلا من الأحزاب والائتلافات السياسية التي تتنافس على 250 مقعدا في البرلمان، حيث أنهم بحاجة إلى نسبة 3% للدخول إلى البرلمان الصربي.
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العالم

صربيا تفتح صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ونواب البرلمان وسط منافسة سياسية بين عشرات الأحزاب

08:35 GMT 03.04.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicبدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 28 مارس 2022
بدء الحملة الانتخابية الرئاسية في بلغراد، صربيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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أعلنت السلطات الصربية، صباح اليوم الأحد، عن فتح مراكز الاقتراع للتصويت أمام المواطنين، وذلك في إطار لانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحاصلة في البلاد.
وأصدرت لجنة الانتخابات في البلاد بيانا رسميا قالت فيه إن "مركزا واحدا فقط من بين 8000 مركز اقتراع للهيئات الرئاسية والبرلمانية والتمثيلية للبلديات الفردية في صربيا لم يفتح في الوقت المحدد، وذلك بسبب اشتباك بالأيدي بين المواطنين".
وتجري في دولة صربيا انتخابات رئاسية منتظمة وانتخابات مبكرة لـ 250 نائبا في الجمعية (برلمان من مجلس واحد)، فضلا عن انتخابات الحكومة المحلية في مدن بلغراد وبور وعشرات البلديات الأخرى.
وسجلت اللجنة الانتخابية الصربية 19 تكتلا من الأحزاب والائتلافات السياسية التي تتنافس على 250 مقعدا في البرلمان، حيث أنهم بحاجة إلى نسبة 3% للدخول إلى البرلمان الصربي.
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