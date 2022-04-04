https://arabic.sputniknews.com/20220404/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-أحد-المواطنين-المتهمين-بالاتصال-بتنظيم-إرهابي-في-القرم-1060822292.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد المواطنين المتهمين بالاتصال بتنظيم إرهابي في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد المواطنين المتهمين بالاتصال بتنظيم إرهابي في القرم
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T08:48+0000
2022-04-04T08:48+0000
2022-04-04T08:48+0000
روسيا
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".وبحسب البيان، المواطن الروسي من مواليد 1982 احتفظ في منزله على عبوة ناسفة تزيد عن 500 غرام. وذكر التقرير أنه تم العثور في منزل المواطن على مسدس ومادة "تي إن تي"، بالإضافة إلى أشياء أخرى تتعلق بأنشطة غير قانونية".كما تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والاتصالات المحمولة، حيث تم العثور على مواد فيديوهات متطرفة وصور لرموز قومية وأدوات فاشية، بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء الكتائب القومية الأوكرانية. وشدد الجهاز في بيانه على أنه "تم رفع دعوى جنائية ضد المواطن على أساس جريمة الاتصال بتنظيم إرهابي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد المواطنين المتهمين بالاتصال بتنظيم إرهابي في القرم
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كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه
: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".
وبحسب البيان، المواطن الروسي من مواليد 1982 احتفظ في منزله على عبوة ناسفة تزيد عن 500 غرام.
وذكر التقرير أنه تم العثور في منزل المواطن على مسدس ومادة "تي إن تي"، بالإضافة إلى أشياء أخرى تتعلق بأنشطة غير قانونية".
كما تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والاتصالات المحمولة، حيث تم العثور على مواد فيديوهات متطرفة وصور لرموز قومية وأدوات فاشية، بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء الكتائب القومية الأوكرانية.
وشدد الجهاز في بيانه على أنه "تم رفع دعوى جنائية ضد المواطن على أساس جريمة الاتصال بتنظيم إرهابي".