عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-أحد-المواطنين-المتهمين-بالاتصال-بتنظيم-إرهابي-في-القرم-1060822292.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد المواطنين المتهمين بالاتصال بتنظيم إرهابي في القرم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد المواطنين المتهمين بالاتصال بتنظيم إرهابي في القرم
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T08:48+0000
2022-04-04T08:48+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446566_0:6:1320:749_1920x0_80_0_0_82b9413dcdd3d1fcfba5a88198ff1bd6.jpg
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".وبحسب البيان، المواطن الروسي من مواليد 1982 احتفظ في منزله على عبوة ناسفة تزيد عن 500 غرام. وذكر التقرير أنه تم العثور في منزل المواطن على مسدس ومادة "تي إن تي"، بالإضافة إلى أشياء أخرى تتعلق بأنشطة غير قانونية".كما تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والاتصالات المحمولة، حيث تم العثور على مواد فيديوهات متطرفة وصور لرموز قومية وأدوات فاشية، بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء الكتائب القومية الأوكرانية. وشدد الجهاز في بيانه على أنه "تم رفع دعوى جنائية ضد المواطن على أساس جريمة الاتصال بتنظيم إرهابي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1060446566_158:0:1163:754_1920x0_80_0_0_54c0c5e44318967f91ba71dc6af6c312.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد المواطنين المتهمين بالاتصال بتنظيم إرهابي في القرم

08:48 GMT 04.04.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".
وبحسب البيان، المواطن الروسي من مواليد 1982 احتفظ في منزله على عبوة ناسفة تزيد عن 500 غرام.
وذكر التقرير أنه تم العثور في منزل المواطن على مسدس ومادة "تي إن تي"، بالإضافة إلى أشياء أخرى تتعلق بأنشطة غير قانونية".
كما تم الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والاتصالات المحمولة، حيث تم العثور على مواد فيديوهات متطرفة وصور لرموز قومية وأدوات فاشية، بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء الكتائب القومية الأوكرانية.
وشدد الجهاز في بيانه على أنه "تم رفع دعوى جنائية ضد المواطن على أساس جريمة الاتصال بتنظيم إرهابي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала