https://arabic.sputniknews.com/20220404/العراق-كشف-سبب-إيقاف-الرواتب-التقاعدية-للشهداء-في-الأنبار-1060847060.html
العراق... كشف سبب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار
العراق... كشف سبب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار
كشف رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الاله النائلي، يوم الاثنين، عن سبب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في محافظة الأنبار العراقية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T23:28+0000
2022-04-04T23:28+0000
2022-04-04T23:28+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن النائلي بيانا قال فيه إن "إيقاف الرواتب التقاعدية جاء تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الأنبار فحصت 19800 ملف، فضلاً عن الجهات الأمنية وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الأنبار السابق في المحافظة".وأضاف، أن النائلي أن "إيقاف الرواتب جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كإجراء احترازي"، مشيرا إلى أن "المؤسسة تقف مع المطالبين بحقوقهم والتظاهر والاحتجاج السلمي على متابعة الإجراءات الدقيقة والسليمة بتدقيق المعاملات بالشكل القانوني والكشف عن المزورين والمعقبين وأصحاب النفوس الضعيفة".واختتم النائلي بالتشديد على أن مؤسسة الشهداء ترحب بعوائل الشهداء والجرحى لتقديم الادلة والوثائق التي تتنافى مع القرارات الصادرة من الجهات القضائية والأمنية ليتسنى للمؤسسة مخاطبة الجهات المعنية للنظر في التظلم المقدم واتخاذ القرار النهائي.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق... كشف سبب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في الأنبار
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كشف رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الاله النائلي، يوم الاثنين، عن سبب إيقاف الرواتب التقاعدية للشهداء في محافظة الأنبار العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
، عن النائلي بيانا قال فيه إن "إيقاف الرواتب التقاعدية جاء تنفيذا للقرارات الصادرة من الجهات القضائية في رئاسة استئناف الأنبار فحصت 19800 ملف، فضلاً عن الجهات الأمنية وكذلك اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة قائد عمليات الأنبار السابق في المحافظة".
وكشفت الجهات المسؤولة عن "الآلاف من ملفات التزوير والأسماء الوهمية وكل هذه الإجراءات بعلم هيئة النزاهة والرقابة المالية".
وأضاف، أن النائلي أن "إيقاف الرواتب جاء من قبل هيئة التقاعد الوطنية كإجراء احترازي"، مشيرا إلى أن "المؤسسة تقف مع المطالبين بحقوقهم والتظاهر والاحتجاج السلمي على متابعة الإجراءات الدقيقة والسليمة بتدقيق المعاملات بالشكل القانوني والكشف عن المزورين والمعقبين وأصحاب النفوس الضعيفة".
واختتم النائلي بالتشديد على أن مؤسسة الشهداء ترحب بعوائل الشهداء والجرحى لتقديم الادلة والوثائق التي تتنافى مع القرارات الصادرة من الجهات القضائية والأمنية ليتسنى للمؤسسة مخاطبة الجهات المعنية للنظر في التظلم المقدم واتخاذ القرار النهائي.