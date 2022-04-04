https://arabic.sputniknews.com/20220404/باكستان-حرب-إلغاء-بين-رئيس-الحكومة-والمعارضة-1060832221.html
باكستان.. حرب إلغاء بين رئيس الحكومة والمعارضة
باكستان.. حرب إلغاء بين رئيس الحكومة والمعارضة
تناقش الحلقة الأزمة السياسية المحتدمة في باكستان، بعد رفض البرلمان مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، وإلغاء جلسة التصويت باعتبارها غير دستورية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:52+0000
2022-04-04T12:52+0000
2022-04-04T12:52+0000
راديو
بانوراما
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باكستان.. حرب إلغاء بين رئيس الحكومة والمعارضة
باكستان.. حرب إلغاء بين رئيس الحكومة والمعارضة
وكان خان قام بحل الحكومة، محذرا من وجود تدخل خارجي في مؤسسات الدولة، بينما تعرضت المعارضة الباكستانية إلى صدمة، وهي التي كانت واثقة بأن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة برئيس الحكومة، خصوصا بعد أن خسرت "حركة إنصاف" التي ينتمي إليها عمران خان غالبيتها في الجمعية الوطنية.وردًا على سؤال، اعتبر مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقيوفي مقابلة عبر "بانوراما"، لم يستبعد التقي وجود ما وصفها بـ "الأيادي الخارجية" في الأزمة الحالية في باكستان، على خلفية امتناع عمران خان عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خلافًا لرغبة واشنطن.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
باكستان.. حرب إلغاء بين رئيس الحكومة والمعارضة
تابعنا عبر
تناقش الحلقة الأزمة السياسية المحتدمة في باكستان، بعد رفض البرلمان مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة عمران خان، وإلغاء جلسة التصويت باعتبارها غير دستورية.
وكان خان قام بحل الحكومة، محذرا من وجود تدخل خارجي في مؤسسات الدولة، بينما تعرضت المعارضة الباكستانية إلى صدمة، وهي التي كانت واثقة بأن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة برئيس الحكومة، خصوصا بعد أن خسرت "حركة إنصاف" التي ينتمي إليها عمران خان غالبيتها في الجمعية الوطنية.
وردًا على سؤال، اعتبر مدير مركز الباب للدراسات، جاسم التقي
أن "المحكمة العليا لن تصدر حكمًأ لصالح المعارضة، لأن القضية بحد ذاتها ليست من اختصاصها".
وفي مقابلة عبر "بانوراما
"، لم يستبعد التقي وجود ما وصفها بـ "الأيادي الخارجية" في الأزمة الحالية في باكستان، على خلفية امتناع عمران خان عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خلافًا لرغبة واشنطن.
التفاصيل في الملف الصوتي...