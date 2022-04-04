https://arabic.sputniknews.com/20220404/حزب-الله-يعلق-على-إعلان-إفلاس-لبنان-ويكشف-المتهم-الرئيس-1060836847.html
"حزب الله" يعلق على إعلان إفلاس لبنان ويكشف "المتهم الرئيس"
"حزب الله" يعلق على إعلان إفلاس لبنان ويكشف "المتهم الرئيس"
كشفت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله اللباني، اليوم الاثنين، المتهم الرئيس في إفلاس اللبنانيين وإيقاعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:34+0000
2022-04-04T14:34+0000
2022-04-04T14:34+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
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وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة زفتا الجنوبية، إن "التسلط الأمريكي هو من أفلس اللبنانيّين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية"، مؤكداً أن "الأمريكي هو من حاصر مؤسسات الدولة عندما فشل في محاصرة المقاومة، مما أدى إلى انهيار الدولة وأصبحت عبئاً على الناس"، وذلك حسب صحيفة الأخبار اللبنانية.وأضاف رعد أن "هذا الوطن ينبغي أن يكون سيّدا حرا مستقلا محررا، وينبغي أن يعيش شعبه بكرامة لا يبتزّه أحد في مصالحه، ولا يستطيع أحد أن يلوي ذراعه وأن يُخضِع قراره وإرادته وأن يقرّر مصيره بدلًا عنه"، داعيا اللبنانيّين إلى "الحوار والتفاهم من أجل بناء البلد بعيدا من نصائح الأمريكيين".وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إفلاس-لبنان-كيف-حدث-وماذا-يعني-للدولة-والمواطنين-1060832585.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله
"حزب الله" يعلق على إعلان إفلاس لبنان ويكشف "المتهم الرئيس"
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كشفت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله اللباني، اليوم الاثنين، المتهم الرئيس في إفلاس اللبنانيين وإيقاعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة زفتا الجنوبية، إن "التسلط الأمريكي هو من أفلس اللبنانيّين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية"، مؤكداً أن "الأمريكي هو من حاصر مؤسسات الدولة عندما فشل في محاصرة المقاومة، مما أدى إلى انهيار الدولة وأصبحت عبئاً على الناس"، وذلك حسب صحيفة الأخبار اللبنانية
.
وأضاف رعد أن "هذا الوطن ينبغي أن يكون سيّدا حرا مستقلا محررا، وينبغي أن يعيش شعبه بكرامة لا يبتزّه أحد في مصالحه، ولا يستطيع أحد أن يلوي ذراعه وأن يُخضِع قراره وإرادته وأن يقرّر مصيره بدلًا عنه"، داعيا اللبنانيّين إلى "الحوار والتفاهم من أجل بناء البلد بعيدا من نصائح الأمريكيين".
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي
"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.