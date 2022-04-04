عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220404/حزب-الله-يعلق-على-إعلان-إفلاس-لبنان-ويكشف-المتهم-الرئيس-1060836847.html
"حزب الله" يعلق على إعلان إفلاس لبنان ويكشف "المتهم الرئيس"
"حزب الله" يعلق على إعلان إفلاس لبنان ويكشف "المتهم الرئيس"
كشفت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله اللباني، اليوم الاثنين، المتهم الرئيس في إفلاس اللبنانيين وإيقاعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T14:34+0000
2022-04-04T14:34+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_439690a8986e0108347415e74c04e27e.jpg
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة زفتا الجنوبية، إن "التسلط الأمريكي هو من أفلس اللبنانيّين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية"، مؤكداً أن "الأمريكي هو من حاصر مؤسسات الدولة عندما فشل في محاصرة المقاومة، مما أدى إلى انهيار الدولة وأصبحت عبئاً على الناس"، وذلك حسب صحيفة الأخبار اللبنانية.وأضاف رعد أن "هذا الوطن ينبغي أن يكون سيّدا حرا مستقلا محررا، وينبغي أن يعيش شعبه بكرامة لا يبتزّه أحد في مصالحه، ولا يستطيع أحد أن يلوي ذراعه وأن يُخضِع قراره وإرادته وأن يقرّر مصيره بدلًا عنه"، داعيا اللبنانيّين إلى "الحوار والتفاهم من أجل بناء البلد بعيدا من نصائح الأمريكيين".وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إفلاس-لبنان-كيف-حدث-وماذا-يعني-للدولة-والمواطنين-1060832585.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048984238_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار حزب الله

"حزب الله" يعلق على إعلان إفلاس لبنان ويكشف "المتهم الرئيس"

14:34 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
تابعنا عبرTelegram
كشفت كتلة "الوفاء للمقاومة"، الجناح السياسي لحزب الله اللباني، اليوم الاثنين، المتهم الرئيس في إفلاس اللبنانيين وإيقاعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية.
وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة زفتا الجنوبية، إن "التسلط الأمريكي هو من أفلس اللبنانيّين وأوقعهم في الأزمة الاقتصادية الأخيرة والمالية"، مؤكداً أن "الأمريكي هو من حاصر مؤسسات الدولة عندما فشل في محاصرة المقاومة، مما أدى إلى انهيار الدولة وأصبحت عبئاً على الناس"، وذلك حسب صحيفة الأخبار اللبنانية.
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
إفلاس لبنان... كيف حدث وماذا يعني للدولة والمواطنين؟
12:58 GMT
وأضاف رعد أن "هذا الوطن ينبغي أن يكون سيّدا حرا مستقلا محررا، وينبغي أن يعيش شعبه بكرامة لا يبتزّه أحد في مصالحه، ولا يستطيع أحد أن يلوي ذراعه وأن يُخضِع قراره وإرادته وأن يقرّر مصيره بدلًا عنه"، داعيا اللبنانيّين إلى "الحوار والتفاهم من أجل بناء البلد بعيدا من نصائح الأمريكيين".
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала