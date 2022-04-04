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https://arabic.sputniknews.com/20220404/روسيا-تستأنف-رحلاتها-الجوية-مع-عشرات-الدول-بينها-عربية-1060831990.html
روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع عشرات الدول.. بينها عربية
روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع عشرات الدول.. بينها عربية
أعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المتنظمة بسبب فيروس كورونا المستجداعتبارا من 9 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:47+0000
2022-04-04T12:47+0000
روسيا
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وقال ميشوستين خلال اجتماع لحزب روسيا الموحدة في موسكو: " في البداية سأقول بضع كلمات حول الوثيقة الموقعة اليوم والتي كنا ننتظرها بفارغ الصبر من قبل شركات الطيران".وأضاف قائلا: "اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان سنرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المتنظمة بسبب فيروس كورونا المستجد".وأشار ميشوستين إلى أن معدل الإصابة آخذ بالانخفاض، ما يعني أن الوقت قد حان لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية.وقال رئيس الوزراء: "نستأنف الآن الرحلات الجوية مع 52 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والهند والصين وجنوب أفريقيا ودول صديقة أخرى".كما تستأنف روسيا الرحلات الجوية مع عدد من الدول العربية وهي الجزائر والبحرين ومصر والعراق ولبنان والأردن، بالإضافة إلى الكويت والمغرب وسلطنة عمان وتونس وسوريا والسعودية.كما قررت روسيا رفع القيود المفروضة على مغادرة ودخول أراضي البلاد مع الصين.
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روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع عشرات الدول.. بينها عربية

12:47 GMT 04.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المتنظمة بسبب فيروس كورونا المستجداعتبارا من 9 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى استئناف الرحلات مع أكثر من 50 دولة صديقة.
وقال ميشوستين خلال اجتماع لحزب روسيا الموحدة في موسكو: " في البداية سأقول بضع كلمات حول الوثيقة الموقعة اليوم والتي كنا ننتظرها بفارغ الصبر من قبل شركات الطيران".
وأضاف قائلا: "اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان سنرفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المتنظمة بسبب فيروس كورونا المستجد".
وأشار ميشوستين إلى أن معدل الإصابة آخذ بالانخفاض، ما يعني أن الوقت قد حان لتوسيع الوجهات المتاحة لشركات الطيران الروسية.
وقال رئيس الوزراء: "نستأنف الآن الرحلات الجوية مع 52 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والهند والصين وجنوب أفريقيا ودول صديقة أخرى".
كما تستأنف روسيا الرحلات الجوية مع عدد من الدول العربية وهي الجزائر والبحرين ومصر والعراق ولبنان والأردن، بالإضافة إلى الكويت والمغرب وسلطنة عمان وتونس وسوريا والسعودية.
كما قررت روسيا رفع القيود المفروضة على مغادرة ودخول أراضي البلاد مع الصين.
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