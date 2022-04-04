https://arabic.sputniknews.com/20220404/شركة--وورغيمينغ-لألعاب-الفيديو-تعلن-انسحابها-من-روسيا-وبيلاروسيا-1060831462.html
شركة " وورغيمينغ" لألعاب الفيديو تعلن انسحابها من روسيا وبيلاروسيا
شركة " وورغيمينغ" لألعاب الفيديو تعلن انسحابها من روسيا وبيلاروسيا
قررت شركة شركة "Wargaming" لألعاب الفيديو إيقاف جميع أعمالها وتعاملاتها مع الشركات في روسيا وبيلاروسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:29+0000
2022-04-04T12:29+0000
2022-04-04T12:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1047169304_1:0:1080:607_1920x0_80_0_0_1c15dece0219a1a9867c3d2904cc50c5.jpg
وجاء في بيان الشركة: "اعتبارا من 31 مارس/آذار نقلت الشركة أعمال الألعاب الحية في روسيا وبيلاروسيا إلى الإدارة المركزية. لن تستفيد الشركة من هذه العملية، نتوقع أن نعاني من خسائر كبيرة كنتيجة مباشرة لهذا القرار".شركة "Wargaming" هي شركة تطوير في مجال الدبابات والسفن الحربية و وغيرها من الألعاب، بحسب الموقع الرسمي.وأكدت الشركة أنها ستقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لموظفيها المتأثرين بالتغيير.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/-شركة-أكتيفيجن-بليزارد-تعلق-بيع-ألعاب-الفيديو-في-روسيا--1059474498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1047169304_136:0:945:607_1920x0_80_0_0_359b8619f8ebdfb5438c5e9395c65a8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شركة " وورغيمينغ" لألعاب الفيديو تعلن انسحابها من روسيا وبيلاروسيا
تابعنا عبر
قررت شركة شركة "Wargaming" لألعاب الفيديو إيقاف جميع أعمالها وتعاملاتها مع الشركات في روسيا وبيلاروسيا.
وجاء في بيان الشركة: "اعتبارا من 31 مارس/آذار نقلت الشركة أعمال الألعاب الحية في روسيا وبيلاروسيا إلى الإدارة المركزية. لن تستفيد الشركة من هذه العملية، نتوقع أن نعاني من خسائر كبيرة كنتيجة مباشرة لهذا القرار".
شركة "Wargaming" هي شركة تطوير في مجال الدبابات والسفن الحربية و وغيرها من الألعاب، بحسب الموقع الرسمي
.
وأكدت الشركة أنها ستقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لموظفيها المتأثرين بالتغيير.