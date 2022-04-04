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https://arabic.sputniknews.com/20220404/شركة--وورغيمينغ-لألعاب-الفيديو-تعلن-انسحابها-من-روسيا-وبيلاروسيا-1060831462.html
شركة " وورغيمينغ" لألعاب الفيديو تعلن انسحابها من روسيا وبيلاروسيا
شركة " وورغيمينغ" لألعاب الفيديو تعلن انسحابها من روسيا وبيلاروسيا
قررت شركة شركة "Wargaming" لألعاب الفيديو إيقاف جميع أعمالها وتعاملاتها مع الشركات في روسيا وبيلاروسيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T12:29+0000
2022-04-04T12:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الشركة: "اعتبارا من 31 مارس/آذار نقلت الشركة أعمال الألعاب الحية في روسيا وبيلاروسيا إلى الإدارة المركزية. لن تستفيد الشركة من هذه العملية، نتوقع أن نعاني من خسائر كبيرة كنتيجة مباشرة لهذا القرار".شركة "Wargaming" هي شركة تطوير في مجال الدبابات والسفن الحربية و وغيرها من الألعاب، بحسب الموقع الرسمي.وأكدت الشركة أنها ستقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لموظفيها المتأثرين بالتغيير.
https://arabic.sputniknews.com/20220305/-شركة-أكتيفيجن-بليزارد-تعلق-بيع-ألعاب-الفيديو-في-روسيا--1059474498.html
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شركة " وورغيمينغ" لألعاب الفيديو تعلن انسحابها من روسيا وبيلاروسيا

12:29 GMT 04.04.2022
© REUTERS / MICROSOFTجهاز ألعاب الفيديو "إكس بوكس" من شركة "مايكروسوفت"
جهاز ألعاب الفيديو إكس بوكس من شركة مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / MICROSOFT
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قررت شركة شركة "Wargaming" لألعاب الفيديو إيقاف جميع أعمالها وتعاملاتها مع الشركات في روسيا وبيلاروسيا.
وجاء في بيان الشركة: "اعتبارا من 31 مارس/آذار نقلت الشركة أعمال الألعاب الحية في روسيا وبيلاروسيا إلى الإدارة المركزية. لن تستفيد الشركة من هذه العملية، نتوقع أن نعاني من خسائر كبيرة كنتيجة مباشرة لهذا القرار".
شركة "Wargaming" هي شركة تطوير في مجال الدبابات والسفن الحربية و وغيرها من الألعاب، بحسب الموقع الرسمي.
وأكدت الشركة أنها ستقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لموظفيها المتأثرين بالتغيير.
ألعاب فيديو جيم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
شركة "أكتيفيجن بليزارد" تعلق بيع ألعاب الفيديو في روسيا
5 مارس, 08:18 GMT
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