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صحيفة: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
صحيفة: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبي، يعتزم مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا الأربعاء المقبل. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T04:25+0000
2022-04-04T04:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي وصفته بـ "المطلع" على خطط سفراء الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ستناقش حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل، حيث قد تشمل القيود الجديدة المزمع فرضها، حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.يذكر أن روسيا كانت قد طلبت، أمس الأحد، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا.من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/آذار وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مستشفى الولادة في ماريوبول، وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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أخبار العالم الآن, روسيا

صحيفة: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

04:25 GMT 04.04.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021.
 مظاهرة مؤيدة للاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية ضد سيادة قانون الاتحاد الأوروبي في بولندا، في وارسو في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبي، يعتزم مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا الأربعاء المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الصحيفة نقلا عن دبلوماسي وصفته بـ "المطلع" على خطط سفراء الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ستناقش حزمة إضافية من العقوبات على روسيا الأربعاء المقبل، حيث قد تشمل القيود الجديدة المزمع فرضها، حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية، وإمدادات الطاقة.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رجح في وقت سابق، أن تفرض الدول الأوروبية، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بسبب الانتهاكات المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية.
يذكر أن روسيا كانت قد طلبت، أمس الأحد، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا.
وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين، 4 أبريل، وأضاف بوليانسكي أن موسكو ستفضح "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".
من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة اتهامات وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الأوكرانية قصفت الضواحي الجنوبية لمدينة بوتشا بما فيها المناطق السكنية بأعيرة كبيرة من قذائف المدافع والدبابات وراجمات الصواريخ... أما الوحدات الروسية فغادرت بوتشا كليا في 30 مارس/آذار وتم نشر ’أدلة الجرائم‘ المزعومة بعد 4 أيام فقط من مغادرتها".
وأكدت الدفاع الروسية أن "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية أُعدت خصيصًا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مستشفى الولادة في ماريوبول، وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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