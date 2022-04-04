https://arabic.sputniknews.com/20220404/قديروف-يعلن-عن-نجاحات-باختراق-مصنع-آزوفستال-معقل-النازيين-في-ماريوبول-1060817045.html
قديروف يعلن عن نجاحات باختراق مصنع آزوفستال معقل النازيين في ماريوبول
قديروف يعلن عن نجاحات باختراق مصنع آزوفستال معقل النازيين في ماريوبول
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن نجاحات لقواته باختراق مصنع آزوفستال للمعادن، الذي يعد أهم معقل للمتطرفين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T05:21+0000
2022-04-04T05:21+0000
2022-04-04T05:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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ونشر قاديروف مقطع فيديو لجانب من العمليات لقوات جمهوريته، المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً في التعليق إلى أن "رجالنا يقتحمون بنشاط مصنع آزوفستال للمعادن، حيث يختبئ فيه المتطرفون، واعتمده المسلحون كنقطة قنص لاستهداف المدنيين".ويعد مصنع "آزوفستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم مناطق المدينة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قديروف يعلن عن نجاحات باختراق مصنع آزوفستال معقل النازيين في ماريوبول
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أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عن نجاحات لقواته باختراق مصنع آزوفستال للمعادن، الذي يعد أهم معقل للمتطرفين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول.
ونشر قاديروف مقطع فيديو لجانب من العمليات لقوات جمهوريته، المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً في التعليق إلى أن "رجالنا يقتحمون بنشاط مصنع آزوفستال للمعادن، حيث يختبئ فيه المتطرفون، واعتمده المسلحون كنقطة قنص لاستهداف المدنيين".
ويعد مصنع "آزوفستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، التي شهدت في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسي من إحكام سيطرته على معظم مناطق المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.