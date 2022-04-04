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لافروف: روسيا ترى تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي في مثل هذه الاستفزازات كما في بوتشا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220404/لافروف-حادثة-بوتشا-الأوكرانية-هي-تلفيق-وتزييف-لإدانة-القوات-الروسية-1060825627.html
لافروف: حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي استفزاز ومحاولة تلفيق وتزييف لإدانة القوات الروسية
لافروف: حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي استفزاز ومحاولة تلفيق وتزييف لإدانة القوات الروسية
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة... 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T10:02+0000
2022-04-04T10:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قال خلالها، إن "محاولات التسييس بشأن القضايا الإنسانية في أوكرانيا لا تتوقف، مضيفا أن الحادثة الأخيرة في مدينة بوتشا الأوكرانية كانت معدة سلفا كحادثة استفزازية لتحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن أمور لم تفعلها".وأكد لافروف على أن موسكو ترى تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي في مثل هذه الاستفزازات كالتي حصلت في مدينة بوتشا الأوكرانية.
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لافروف: حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي استفزاز ومحاولة تلفيق وتزييف لإدانة القوات الروسية

10:02 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 04.04.2022)
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين أن حادثة "بوتشا" الأوكرانية هي عملية استفزازية ومحاولة تلفيق وتزييف المعلومات لإدانة القوات المسلحة الروسية.
وجاءت تصريحات لافروف خلال اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قال خلالها، إن "محاولات التسييس بشأن القضايا الإنسانية في أوكرانيا لا تتوقف، مضيفا أن الحادثة الأخيرة في مدينة بوتشا الأوكرانية كانت معدة سلفا كحادثة استفزازية لتحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن أمور لم تفعلها".
وأكد لافروف على أن موسكو ترى تهديدًا مباشرًا للأمن الدولي في مثل هذه الاستفزازات كالتي حصلت في مدينة بوتشا الأوكرانية.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:01 GMT
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