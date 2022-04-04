https://arabic.sputniknews.com/20220404/ماكرون-يعلن-تأييده-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1060817902.html
ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا
ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صباح اليوم الإثنين عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:48+0000
2022-04-04T06:48+0000
2022-04-04T07:04+0000
العالم
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وأشار ماكرون أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا
06:48 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 04.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صباح اليوم الإثنين عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار ماكرون أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي.