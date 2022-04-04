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ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220404/ماكرون-يعلن-تأييده-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1060817902.html
ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا
ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صباح اليوم الإثنين عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 04.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-04T06:48+0000
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العالم
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وأشار ماكرون أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي.
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ماكرون يعلن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا

06:48 GMT 04.04.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 04.04.2022)
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أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صباح اليوم الإثنين عن تأييده فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار ماكرون أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي.
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Военнослужащие Народной милиции ДНР на боевой машине пехоты БМП-3 патрулируют улицы Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ40 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:27 GMT
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