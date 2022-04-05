https://arabic.sputniknews.com/20220405/أردوغان-يوجه-انتقادات-لاذعة-للرئيس-التونسي-ويعتبر-حل-البرلمان-تشويها-للديمقراطية-1060854019.html
أردوغان يوجه انتقادات لاذعة للرئيس التونسي ويعتبر حل البرلمان "تشويها للديمقراطية"
أردوغان يوجه انتقادات لاذعة للرئيس التونسي ويعتبر حل البرلمان "تشويها للديمقراطية"
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان الأسبوع الماضي، "تشويها للديمقراطية". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T09:34+0000
2022-04-05T09:34+0000
2022-04-05T09:34+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وفي بيان يوم الاثنين، أعرب أردوغان عن أمله ألا يكون من شأن التطورات في تونس إلحاق الضرر بجهود البلاد لإقرار الشرعية الديمقراطية أو إخراج العملية الانتخابية في البلاد عن مسارها، وفقا لوكالة الأناضول.وأضاف أردوغان أنه يتعين إتمام الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وبينها البرلمان وعبر "حوار شامل وهادف".ودعا أردوغان الرئيس التونسي إلى السماح للبرلمان باستئناف أعماله في أغسطس/ آب المقبل.وتصاعدت الأزمة السياسة في تونس الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء قرارات سعيد الذي كان قد علق عمل البرلمان في يوليو/ تموز في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.وبعد هذه الجلسة أصدر الرئيس قرارا بحل البرلمان مؤكدا أنه لن يجري انتخابات مبكرة، في خطوة رآها متابعون ومحللون لبنة جديدة في جدار حكم الفرد الواحد، بعد أن نحَى قيس سعيد جانبا معظم بنود الدستور.
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/ألمانيا-قرار-الرئيس-التونسي-بحل-البرلمان-أمر-مؤسف-للغاية-1060751204.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
أردوغان يوجه انتقادات لاذعة للرئيس التونسي ويعتبر حل البرلمان "تشويها للديمقراطية"
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان الأسبوع الماضي، "تشويها للديمقراطية".
وفي بيان يوم الاثنين، أعرب أردوغان عن أمله ألا يكون من شأن التطورات في تونس إلحاق الضرر بجهود البلاد لإقرار الشرعية الديمقراطية أو إخراج العملية الانتخابية في البلاد عن مسارها، وفقا لوكالة الأناضول
.
وأضاف أردوغان أنه يتعين إتمام الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وبينها البرلمان وعبر "حوار شامل وهادف".
وتابع "الديمقراطية هي نظام تجسيد للاحترام بين المنتخب والمعين. نرى أن التطورات في تونس تشويه للديمقراطية. وحل البرلمان الذي يوجد به مسؤولون منتخبون مدعاة للقلق على مستقبل تونس وضربة لإرادة شعبها".
ودعا أردوغان الرئيس التونسي إلى السماح للبرلمان باستئناف أعماله في أغسطس/ آب المقبل.
وتصاعدت الأزمة السياسة في تونس الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء قرارات سعيد الذي كان قد علق عمل البرلمان في يوليو/ تموز في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وبعد هذه الجلسة أصدر الرئيس قرارا بحل البرلمان مؤكدا أنه لن يجري انتخابات مبكرة، في خطوة رآها متابعون ومحللون لبنة جديدة في جدار حكم الفرد الواحد، بعد أن نحَى قيس سعيد جانبا معظم بنود الدستور.