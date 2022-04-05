https://arabic.sputniknews.com/20220405/أول-تحرك-بعد-أنباء-عن-انتشار-شوكولاته-تحتوي-مادة-مخدرة-في-السوق-المصري-1060855446.html

أول تحرك بعد أنباء عن انتشار شوكولاته تحتوي مادة مخدرة في السوق المصري

أول تحرك بعد أنباء عن انتشار شوكولاته تحتوي مادة مخدرة في السوق المصري

أثارت تصريحات رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار عن وجود أنواع من الشوكولاتة في الأسواق المصرية تحتوي على مادة مخدرة، محذرا من تناولها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T10:03+0000

2022-04-05T10:03+0000

2022-04-05T10:03+0000

مصر

أخبار مصر الآن

القاهرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050212172_0:414:2905:2048_1920x0_80_0_0_c03ec30decadfdd9f0505eaefca8ede4.jpg

وكتب نصار عبر صفحته على "فيسبوك": "مصادفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شوكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة التعاطي والاتجار بحسب الأحوال".ولفت نصار إلى أن هذه الأنواع المتداولة ربما تكون هي المفسر لبعض الحالات التي تكتشف بالصدفة أن نتائج التحاليل المعملية أنها تتعاطى المخدرات، وكتب: "منذ مدة ليست بالقصيرة، شكا الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة يتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".ونقل موقع "المصري اليوم" عن "مصدر أمني تأكيده أن "بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".وأشار المصدر إلى أنه "سيتم سحب عينات من الشوكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".ومن جانبها قادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مصر، حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة وجود نسبة مخدر الحشيش ضمن مكونات أنواع بعض الشوكولاتة.

مصر

القاهرة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة