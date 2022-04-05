https://arabic.sputniknews.com/20220405/أول-تحرك-بعد-أنباء-عن-انتشار-شوكولاته-تحتوي-مادة-مخدرة-في-السوق-المصري-1060855446.html
أول تحرك بعد أنباء عن انتشار شوكولاته تحتوي مادة مخدرة في السوق المصري
أول تحرك بعد أنباء عن انتشار شوكولاته تحتوي مادة مخدرة في السوق المصري
أثارت تصريحات رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار عن وجود أنواع من الشوكولاتة في الأسواق المصرية تحتوي على مادة مخدرة، محذرا من تناولها. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:03+0000
2022-04-05T10:03+0000
2022-04-05T10:03+0000
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وكتب نصار عبر صفحته على "فيسبوك": "مصادفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شوكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة التعاطي والاتجار بحسب الأحوال".ولفت نصار إلى أن هذه الأنواع المتداولة ربما تكون هي المفسر لبعض الحالات التي تكتشف بالصدفة أن نتائج التحاليل المعملية أنها تتعاطى المخدرات، وكتب: "منذ مدة ليست بالقصيرة، شكا الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة يتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".ونقل موقع "المصري اليوم" عن "مصدر أمني تأكيده أن "بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".وأشار المصدر إلى أنه "سيتم سحب عينات من الشوكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".ومن جانبها قادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مصر، حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة وجود نسبة مخدر الحشيش ضمن مكونات أنواع بعض الشوكولاتة.
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مصر, أخبار مصر الآن, القاهرة
أول تحرك بعد أنباء عن انتشار شوكولاته تحتوي مادة مخدرة في السوق المصري
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أثارت تصريحات رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار عن وجود أنواع من الشوكولاتة في الأسواق المصرية تحتوي على مادة مخدرة، محذرا من تناولها.
وكتب نصار عبر صفحته على "فيسبوك": "مصادفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شوكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة التعاطي والاتجار بحسب الأحوال".
ولفت نصار إلى أن هذه الأنواع المتداولة ربما تكون هي المفسر لبعض الحالات التي تكتشف بالصدفة أن نتائج التحاليل المعملية أنها تتعاطى المخدرات، وكتب: "منذ مدة ليست بالقصيرة، شكا الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة يتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".
ونقل موقع "المصري اليوم
" عن "مصدر أمني تأكيده أن "بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية، وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة".
وأشار المصدر إلى أنه "سيتم سحب عينات من الشوكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية".
ومن جانبها قادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مصر، حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة وجود نسبة مخدر الحشيش ضمن مكونات أنواع بعض الشوكولاتة.