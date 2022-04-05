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الدفاع الروسية: تدمير مئات الأهداف العسكرية ومصافي للنفط في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220405/الدفاع-الروسية-تدمير-مئات-الأهداف-العسكرية-ومصافي-للنفط-في-أوكرانيا-1060851879.html
الدفاع الروسية: تدمير مئات الأهداف العسكرية ومصافي للنفط في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مئات الأهداف العسكرية ومصافي للنفط في أوكرانيا
اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 134 هدفا للقوات الأوكرانية الليلة الماضية. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T08:12+0000
2022-04-05T08:21+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الناطق في إحاطة إعلامية: "خلال الليل دمر الطيران العملياتي - التكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 134 منشأة عسكرية أوكرانية".وأضاف كوناشينكوف قائلا " في مساء يوم 4 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر مركز تدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والذي تم استخدامه ايضا لإيواء المرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة أوتشاكوفا".وتابع الناطق قوله "وفقًا لمعلومات مؤكدة في مساء يوم 4 أبريل وفي قرية موشون الواقعة على بعد 23 كيلومترًا شمال غرب كييف، قام أفراد عسكريون من المركز الـ72 للعمليات النفسية في أوكرانيا بتصوير مسرحية جديدة لمدنيين يُزعم أنهم قتلوا بسبب أعمال العنف التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية لتوزيعها لاحقًا عبر وسائل الإعلام الغربية".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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الدفاع الروسية: تدمير مئات الأهداف العسكرية ومصافي للنفط في أوكرانيا

08:12 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 05.04.2022)
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKOالقوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022
القوات المسلحة الروسية، ماريوبول، أوكرانيا 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / ALEXANDER ERMOCHENKO
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اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 134 هدفا للقوات الأوكرانية الليلة الماضية.
وقال الناطق في إحاطة إعلامية: "خلال الليل دمر الطيران العملياتي - التكتيكي للقوات الجوية الروسية والقوات الصاروخية 134 منشأة عسكرية أوكرانية".

وأضاف كوناشينكوف قائلا " في مساء يوم 4 أبريل/ نيسان، دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من البحر مركز تدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية والذي تم استخدامه ايضا لإيواء المرتزقة الأجانب بالقرب من مدينة أوتشاكوفا".

وتابع الناطق قوله "وفقًا لمعلومات مؤكدة في مساء يوم 4 أبريل وفي قرية موشون الواقعة على بعد 23 كيلومترًا شمال غرب كييف، قام أفراد عسكريون من المركز الـ72 للعمليات النفسية في أوكرانيا بتصوير مسرحية جديدة لمدنيين يُزعم أنهم قتلوا بسبب أعمال العنف التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية لتوزيعها لاحقًا عبر وسائل الإعلام الغربية".
وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
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