https://arabic.sputniknews.com/20220405/الناتو-يتباطأ-في-إمداد-أوكرانيا-بالمعدات-العسكرية-المطلوبة-1060856979.html
الناتو يتباطأ في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية المطلوبة
الناتو يتباطأ في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية المطلوبة
تعاني القوات الأوكرانية من نقص المعدات العسكرية بعدما خسرت الكثير من الدبابات والآليات المدرعة الأخرى وقطع المدفعية في مواجهات مع قوات من روسيا وجمهوريتي... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:49+0000
2022-04-05T10:49+0000
2022-04-05T10:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1046349845_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_b2853ed31ef81cb4ff7d6ed5ca186067.jpg
ولهذا ما برحت وزارة الدفاع الأوكرانية ترفع إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلبا لتسليم القوات التابعة لها المعدات المطلوبة. إلا أن غالبيتها لا تسارع إلى تلبية طلب وزارة الدفاع الأوكرانية. فمثلا، رفضت بريطانيا تسليم دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا.ولم يرفض الأمريكيون تلبية طلب أوكرانيا لإمدادها بدبابات سوفيتية الصنع من طراز "تي-72"، بل قرروا أن يبحثوا عنها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين يمكنهم أن يجدوا الدبابات اللازمة.وذكرت "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن صحيفة "ويلت" الألمانية، أن ألمانيا اعتذرت عن عدم تلبية طلب القوات المسلحة الأوكرانية التي أرادت أن تحصل من ألمانيا على 100 مركبة قتالية مدرعة من طراز "ماردر". صحيح أن ألمانيا وافقت على تسليم أوكرانيا عربات مدرعة قديمة من طراز "بي إم بي 1" كانت ملكًا لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، ولكن هذه العربات تحتاج إلى إصلاح.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1046349845_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_4ea932117c5bc84456793350e8595391.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
الناتو يتباطأ في إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية المطلوبة
تابعنا عبر
تعاني القوات الأوكرانية من نقص المعدات العسكرية بعدما خسرت الكثير من الدبابات والآليات المدرعة الأخرى وقطع المدفعية في مواجهات مع قوات من روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تسعى إلى تحرير مناطق كانت تابعة لأوكرانيا السوفيتية من قبضة النازيين الجدد.
ولهذا ما برحت وزارة الدفاع الأوكرانية ترفع إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلبا لتسليم القوات التابعة لها المعدات المطلوبة. إلا أن غالبيتها لا تسارع إلى تلبية طلب وزارة الدفاع الأوكرانية. فمثلا، رفضت بريطانيا تسليم دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا.
ولم يرفض الأمريكيون تلبية طلب أوكرانيا لإمدادها بدبابات سوفيتية الصنع من طراز "تي-72"، بل قرروا أن يبحثوا عنها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين يمكنهم أن يجدوا الدبابات اللازمة.
وذكرت
"روسيسكايا غازيتا" نقلا عن صحيفة "ويلت" الألمانية، أن ألمانيا اعتذرت عن عدم تلبية طلب القوات المسلحة الأوكرانية التي أرادت أن تحصل من ألمانيا على 100 مركبة قتالية مدرعة من طراز "ماردر". صحيح أن ألمانيا وافقت على تسليم أوكرانيا عربات مدرعة قديمة من طراز "بي إم بي 1" كانت ملكًا لجمهورية ألمانيا الديمقراطية، ولكن هذه العربات تحتاج إلى إصلاح.