https://arabic.sputniknews.com/20220405/روسيا-تجرب-مجموعة-معدات-مضادة-للطائرات-المسيرة-1060859048.html
روسيا تجرب مجموعة معدات مضادة للطائرات المسيرة
روسيا تجرب مجموعة معدات مضادة للطائرات المسيرة
استكمل مجمع "ألماز أنتي" للدفاع الجوي، وهو أهم مؤسسة روسية لإنتاج وسائط الدفاع الجوي، تجربة مجموعة معدات جديدة مخصصة لحماية المنشآت المهمة، وعلى الأخص... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T12:01+0000
2022-04-05T12:01+0000
2022-04-05T12:01+0000
روسيا
تكنولوجيا
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مجمع "ألماز أنتي" أن التجربة التي أجريت في مطار مدينة سامارا، أكدت قدرة المجموعة على اكتشاف الطائرات المسيرة والتعرف عليها وصدها.كما يمكن استخدام المجموعة التي اصطلح مخترعوها على تسميتها بـ"ROCS-1" لحماية الطائرات من الطيور أيضا.وتضم المجموعة جهاز الرادار ومنظومة الإلكترونيات البصريىة وجهاز المراقبة والسيطرة الإلكترونية. وتحملها سيارة "كاماز".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تكنولوجيا
روسيا تجرب مجموعة معدات مضادة للطائرات المسيرة
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استكمل مجمع "ألماز أنتي" للدفاع الجوي، وهو أهم مؤسسة روسية لإنتاج وسائط الدفاع الجوي، تجربة مجموعة معدات جديدة مخصصة لحماية المنشآت المهمة، وعلى الأخص المطارات، من هجمات يمكن أن تشنها الطائرات المسيرة.
وذكرت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مجمع "ألماز أنتي" أن التجربة التي أجريت في مطار مدينة سامارا، أكدت قدرة المجموعة على اكتشاف الطائرات المسيرة والتعرف عليها وصدها.
كما يمكن استخدام المجموعة التي اصطلح مخترعوها على تسميتها بـ"ROCS-1" لحماية الطائرات من الطيور أيضا.
وتضم المجموعة جهاز الرادار ومنظومة الإلكترونيات البصريىة وجهاز المراقبة والسيطرة الإلكترونية. وتحملها سيارة "كاماز".