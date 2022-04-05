https://arabic.sputniknews.com/20220405/سيلينا-غوميز-لم-أستخدم-الإنترنت-منذ-أكثر-من-4-سنوات-1060860743.html

سيلينا غوميز: لم أستخدم الإنترنت منذ أكثر من 4 سنوات

سيلينا غوميز: لم أستخدم الإنترنت منذ أكثر من 4 سنوات

اعترفت المغنية والممثلة الأمريكية سيلينا غوميز، أنها لم تستخدم الإنترنت منذ أكثر من 4 سنوات، الأمر الذي "غير" حياتها بالكامل. 05.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-05T12:26+0000

2022-04-05T12:26+0000

2022-04-05T12:26+0000

العالم

سيلينا غوميز

فن

انستغرام

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جاء هذا الاعتراف بمثابة خبر صادم لأكثر من 300 مليون متابع لها على انستغرام، الأمر الذي يعني أن سيلينا لم تستخدم التطبيق بنفسها منذ أكثر من 4 سنوات، بحسب موقع "complex" الأمريكي.وتحدثت النجمة في مقابلة جديدة عبر برنامج Good Morning America، أن قرارها بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام، لمدة 4 سنوات ونصف، كانت قد اتخذته في سبيل الحفاظ على صحتها العقلية، مشيرة إلى أن هذا القرار: "غير حياتي تماما"، مضيفة: "أنا أكثر سعادة، وأكثر حضورا، أتواصل أكثر مع الناس. أدرك مدى قوة الإنترنت، وما قدم من فوائد كثيرة للعالم". وعن كيفية الوصول إلى الأخبار التي تتعلق بها قالت سيلينا، "أصل إلى أخباري التي تهمني، من خلال الأشخاص في حياتي".وقالت غوميز إن "نشأتها في دائرة الضوء" علمتها الكثير، ولذلك "اتخذت الخطوات اللازمة" لتجنب تسليط الضوء في بعض الأحيان على الكثير من تفاصيل حياتها، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، لديها فريق يدير حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتابعت: "كلما تقدمت في السن، كلما تطورت وأدركت أنني بحاجة للسيطرة على ما كنت أشعر به. أردت أن أكون قادرة على النظر في المرآة والشعور بالثقة في أن أكون من أنا. وبناء على ذلك، أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق من أجل صحتي العقلية".وكانت سيلينا قد تحدثت خلال العام الماضي كيف أن تطبيق انستغرام اعتاد على تغيير توقعاتها للجمال وكيف قدمت نفسها في الأماكن العامة، وأن التطبيق أصبح بالنسبة لها في النهاية "العالم كله". يذكر أن غوميز كانت قد أطلقت، إلى جانب والدتها ماندي تيفي، ورجل الأعمال دانييلا بيرسون، شركة "Wonder mind"، وهي شركة لياقة عقلية تقدم موارد مجانية عبر الإنترنت.

https://arabic.sputniknews.com/20220126/ما-يحدث-لجسمك-عندما-تتصفح-وسائل-التواصل-الاجتماعي-قبل-النوم؟--1057173470.html

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