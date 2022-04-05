https://arabic.sputniknews.com/20220405/شاومي-توقف-دعم-تحديثات-عشرات-الهواتف-الذكية-1060858051.html
"شاومي" توقف دعم تحديثات عشرات الهواتف الذكية
"شاومي" توقف دعم تحديثات عشرات الهواتف الذكية
أعلنت شركة "شاومي"، إيقافها الدعم لعشرات الهواتف الذكية بالتحديثات، منها هاتف "Mi 8" و"Mi 9 SE". 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T11:22+0000
2022-04-05T11:22+0000
2022-04-05T11:25+0000
العالم
شاومي
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ويشير صحفيون إعلاميون إلى قائمة "EOS" (نهاية الدعم) المنشورة، والتي تتضمن هواتف "شاومي" الذكية القديمة، حيث لن تتلقى تلك الأجهزة المدرجة تحديثات النظام وتصحيحات الأمان بعد الآن، وتتضمن القائمة الموسعة العشرات من أجهزة "شاومي" و "ريدمي".وبحسب موقع "gizchina" الصيني، أعلنت الشركة أنه إلى جانب الأجهزة الأولى للعلامة التجارية "Mi 1" و"Mi 2" و"Mi 3"، تشمل القائمة هواتف "Mi Note Pro" و"Mi Max 2" و"Mi Mix 3" و"Mi A2 Lite" و"Mi Play". كما تضمنت القائمة هاتف "Xiaomi Mi 9 SE" الرائد الفرعي، والذي تم إصداره مؤخرًا في مارس/ آذار 2019.وبحسب الشركة المصنعة، تشمل القائمة أيضا بعض أجهزة العلامة التجارية الفرعية Redmi ،Redmi 1، وRedmi 2 وRedmi 3 وغيرها من الأدوات، إضافة إلى Redmi Note 6 Pro، الذي تم إصداره في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.أوضح الخبراء أنه بعد الدخول إلى قائمة "EOS"، لا يتوقف الهاتف الذكي عن تلقي تحديثات "أندرويد" فحسب، بل يفقد أيضا تصحيحات النظام، فيما يصبح إصدار الأخير ممكنًا فقط إذا لاحظ خبراء "شاومي" تهديدًا خطيرًا لأمن برنامج الجهاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/الهواتف-الذكية-تسيطر-على-حياة-البشر-لماذا-يبحث-البعض-عن-هواتف-بدائية؟-1060648635.html
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العالم, شاومي
"شاومي" توقف دعم تحديثات عشرات الهواتف الذكية
11:22 GMT 05.04.2022 (تم التحديث: 11:25 GMT 05.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "شاومي"، إيقافها الدعم لعشرات الهواتف الذكية بالتحديثات، منها هاتف "Mi 8" و"Mi 9 SE".
ويشير صحفيون إعلاميون إلى قائمة "EOS" (نهاية الدعم) المنشورة، والتي تتضمن هواتف "شاومي" الذكية القديمة، حيث لن تتلقى تلك الأجهزة المدرجة تحديثات النظام وتصحيحات الأمان بعد الآن، وتتضمن القائمة الموسعة العشرات من أجهزة "شاومي" و "ريدمي".
وبحسب موقع "gizchina
" الصيني، أعلنت الشركة أنه إلى جانب الأجهزة الأولى للعلامة التجارية "Mi 1" و"Mi 2" و"Mi 3"، تشمل القائمة هواتف "Mi Note Pro" و"Mi Max 2" و"Mi Mix 3" و"Mi A2 Lite" و"Mi Play". كما تضمنت القائمة هاتف "Xiaomi Mi 9 SE" الرائد الفرعي، والذي تم إصداره مؤخرًا في مارس/ آذار 2019.
وبحسب الشركة المصنعة، تشمل القائمة أيضا بعض أجهزة العلامة التجارية الفرعية Redmi ،Redmi 1، وRedmi 2 وRedmi 3 وغيرها من الأدوات، إضافة إلى Redmi Note 6 Pro، الذي تم إصداره في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
أوضح الخبراء أنه بعد الدخول إلى قائمة "EOS"، لا يتوقف الهاتف الذكي عن تلقي تحديثات "أندرويد" فحسب، بل يفقد أيضا تصحيحات النظام، فيما يصبح إصدار الأخير ممكنًا فقط إذا لاحظ خبراء "شاومي" تهديدًا خطيرًا لأمن برنامج الجهاز.