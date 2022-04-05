https://arabic.sputniknews.com/20220405/صحيفة-دول-الاتحاد-الأوروبي-الكبرى-لن-تنجح-بالتخلي-عن-الغاز-الروسي-1060850319.html
صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي
صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي
كشفت صحيفة تركية في تقرير لها أن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تستطيع التخلي عن واردات الغاز الروسي كما فعلت بعض البلدان الصغيرة كليتوانيا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:30+0000
2022-04-05T07:30+0000
2022-04-05T07:30+0000
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن رئيس مركز دراسة الإستراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أوغوزان أكينر، أن استهلاك الغاز السنوي في ليتوانيا يبلغ نحو ملياري متر مكعب وهذه الكمية ليست بالضخمة في حال تم التخلي عن الغاز الروسي".وقال أكينر "لكن من المستحيل على بلدان كبيرة مثل ألمانيا أن تتخذ خطوة رفض الغاز مثل دول البلطيق لأن هناك فرق شاسع بين قدرات الدول الأوروبية الكبرى والصغرى".واعتبر أكينر أن "البلدان الموردة الأخرى لن تكون قادرة على تحويل مدفوعات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية، كما تفعل روسيا، قائلا بهذا الصدد "موسكو تتصرف من موقف قوي من قضية التحول إلى الدفع بالروبل، لأن أوروبا تعتمد على غازها".وبحسب رأيه، يمكن للمملكة العربية السعودية وحدها أن تنجح في التحول إلى العملة الوطنية في سياق دفع ثمن نفطها على المدى الطويل.يذكر أن ليتوانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تخلت تمامًا عن استيراد الغاز الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي
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كشفت صحيفة تركية في تقرير لها أن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تستطيع التخلي عن واردات الغاز الروسي كما فعلت بعض البلدان الصغيرة كليتوانيا.
وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية
نقلا عن رئيس مركز دراسة الإستراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أوغوزان أكينر، أن استهلاك الغاز السنوي في ليتوانيا يبلغ نحو ملياري متر مكعب وهذه الكمية ليست بالضخمة في حال تم التخلي عن الغاز الروسي".
وقال أكينر "لكن من المستحيل على بلدان كبيرة مثل ألمانيا أن تتخذ خطوة رفض الغاز مثل دول البلطيق لأن هناك فرق شاسع بين قدرات الدول الأوروبية الكبرى والصغرى".
واعتبر أكينر أن "البلدان الموردة الأخرى لن تكون قادرة على تحويل مدفوعات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية، كما تفعل روسيا، قائلا بهذا الصدد "موسكو تتصرف من موقف قوي من قضية التحول إلى الدفع بالروبل، لأن أوروبا تعتمد على غازها".
وبحسب رأيه، يمكن للمملكة العربية السعودية وحدها أن تنجح في التحول إلى العملة الوطنية في سياق دفع ثمن نفطها على المدى الطويل.
يذكر أن ليتوانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تخلت تمامًا عن استيراد الغاز الروسي.