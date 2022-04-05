عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220405/صحيفة-دول-الاتحاد-الأوروبي-الكبرى-لن-تنجح-بالتخلي-عن-الغاز-الروسي-1060850319.html
صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي
صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي
كشفت صحيفة تركية في تقرير لها أن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تستطيع التخلي عن واردات الغاز الروسي كما فعلت بعض البلدان الصغيرة كليتوانيا. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:30+0000
2022-04-05T07:30+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg
وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن رئيس مركز دراسة الإستراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أوغوزان أكينر، أن استهلاك الغاز السنوي في ليتوانيا يبلغ نحو ملياري متر مكعب وهذه الكمية ليست بالضخمة في حال تم التخلي عن الغاز الروسي".وقال أكينر "لكن من المستحيل على بلدان كبيرة مثل ألمانيا أن تتخذ خطوة رفض الغاز مثل دول البلطيق لأن هناك فرق شاسع بين قدرات الدول الأوروبية الكبرى والصغرى".واعتبر أكينر أن "البلدان الموردة الأخرى لن تكون قادرة على تحويل مدفوعات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية، كما تفعل روسيا، قائلا بهذا الصدد "موسكو تتصرف من موقف قوي من قضية التحول إلى الدفع بالروبل، لأن أوروبا تعتمد على غازها".وبحسب رأيه، يمكن للمملكة العربية السعودية وحدها أن تنجح في التحول إلى العملة الوطنية في سياق دفع ثمن نفطها على المدى الطويل.يذكر أن ليتوانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تخلت تمامًا عن استيراد الغاز الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a8a7a08b57d8e2215f0ba98b20a0f89e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

صحيفة: دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تنجح بالتخلي عن الغاز الروسي

07:30 GMT 05.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
تابعنا عبرTelegram
كشفت صحيفة تركية في تقرير لها أن دول الاتحاد الأوروبي الكبرى لن تستطيع التخلي عن واردات الغاز الروسي كما فعلت بعض البلدان الصغيرة كليتوانيا.
وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية نقلا عن رئيس مركز دراسة الإستراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أوغوزان أكينر، أن استهلاك الغاز السنوي في ليتوانيا يبلغ نحو ملياري متر مكعب وهذه الكمية ليست بالضخمة في حال تم التخلي عن الغاز الروسي".
وقال أكينر "لكن من المستحيل على بلدان كبيرة مثل ألمانيا أن تتخذ خطوة رفض الغاز مثل دول البلطيق لأن هناك فرق شاسع بين قدرات الدول الأوروبية الكبرى والصغرى".
واعتبر أكينر أن "البلدان الموردة الأخرى لن تكون قادرة على تحويل مدفوعات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية، كما تفعل روسيا، قائلا بهذا الصدد "موسكو تتصرف من موقف قوي من قضية التحول إلى الدفع بالروبل، لأن أوروبا تعتمد على غازها".
وبحسب رأيه، يمكن للمملكة العربية السعودية وحدها أن تنجح في التحول إلى العملة الوطنية في سياق دفع ثمن نفطها على المدى الطويل.
يذكر أن ليتوانيا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تخلت تمامًا عن استيراد الغاز الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1 армии ДНР у разрушенного жилого дома в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ41 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تصريحات وزير الخارجية الروسي والأمين العام لجامعة الدول العربيةأمس, 16:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала