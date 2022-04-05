https://arabic.sputniknews.com/20220405/موسكو-تحذر-من-رد-بنفس-القوة-على-طرد-دول-غربية-دبلوماسيين-روس-1060849929.html
موسكو تحذر من رد "بنفس القوة" على طرد دول غربية دبلوماسيين روس
موسكو تحذر من رد "بنفس القوة" على طرد دول غربية دبلوماسيين روس
قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:10+0000
2022-04-05T07:10+0000
2022-04-05T07:10+0000
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وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تلغرام "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية"، مضيفا "من عساهم معاقبين؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير/شباط - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية".جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/فرنسا-تقرر-طرد-دبلوماسيين-روس-اعتبرت-تصرفاتهم-متعارضة-مع-مصالحها-الأمنية-1060844595.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار فرنسا , روسيا
موسكو تحذر من رد "بنفس القوة" على طرد دول غربية دبلوماسيين روس
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قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.
وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تلغرام
"الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية"، مضيفا "من عساهم معاقبين؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".
وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير/شباط - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية".
جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.