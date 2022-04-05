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موسكو تحذر من رد "بنفس القوة" على طرد دول غربية دبلوماسيين روس
موسكو تحذر من رد "بنفس القوة" على طرد دول غربية دبلوماسيين روس
قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول... 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T07:10+0000
2022-04-05T07:10+0000
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وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تلغرام "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية"، مضيفا "من عساهم معاقبين؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير/شباط - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية".جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/فرنسا-تقرر-طرد-دبلوماسيين-روس-اعتبرت-تصرفاتهم-متعارضة-مع-مصالحها-الأمنية-1060844595.html
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العالم, أخبار فرنسا , روسيا

موسكو تحذر من رد "بنفس القوة" على طرد دول غربية دبلوماسيين روس

07:10 GMT 05.04.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد دميتري ميدفيديف، أمس الاثنين، إن روسيا سيكون لها ردا بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية.
وقال ميدفيديف في تدوينة على قناته على تلغرام "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية"، مضيفا "من عساهم معاقبين؟ أولا وقبل كل شيء.. أنفسهم".
وقال ميدفيديف "إذا استمر هذا، فسيكون من المناسب - كما كتبت في 26 فبراير/شباط - إغلاق الباب بقوة أمام السفارات الغربية".
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
فرنسا تقرر طرد دبلوماسيين روس اعتبرت "تصرفاتهم متعارضة مع مصالحها الأمنية"
أمس, 18:15 GMT
جاء ذلك بعد أن كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أعلنت أمس الاثنين، أن "باريس سوف تطرد حوالي ثلاثين روسيا لديهم الصفة الدبلوماسية، بسبب تصرفات تعد متعارضة مع مصالحها الأمنية"، مشيرة إلى أنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا أيضا أن "عددا كبيرا" من الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم.
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