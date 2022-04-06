https://arabic.sputniknews.com/20220406/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-باقتياد-سفينة-وقود-قسرا-من-غربي-اليمن-إلى-جيزان-1060905915.html
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باقتياد سفينة وقود قسرا من غربي اليمن إلى جيزان
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باقتياد سفينة وقود قسرا من غربي اليمن إلى جيزان
اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية، باحتجاز سفينة وقود كانت متجهة إلى... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:54+0000
2022-04-06T13:54+0000
2022-04-06T14:15+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844667_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_1e14bded5108f9ee7b730fc0702ed54e.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت شركة النفط في صنعاء، وفقا لما نقله عنها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله: "في تجاهل وخرق للهدنة الأممية تحالف العدوان - في إشارة إلى التحالف - يحتجز سفينة الديزل الإسعافية (ديتونا) ويقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، غربي السعودية".وأضافت شركة النفط، أن "عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان ارتفع إلى 3 سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية".ومساء يوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان الهدنة التي تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/المبعوث-الأممي-لليمن-أيام-الهدنة-الأولى-هي-الأكثر-هشاشة-وحساسية-1060897163.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844667_284:0:2367:1562_1920x0_80_0_0_7f1dcc6c80600e5ed04c84e4efb7909e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تتهم التحالف العربي باقتياد سفينة وقود قسرا من غربي اليمن إلى جيزان
13:54 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية، باحتجاز سفينة وقود كانت متجهة إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك
. وقالت شركة النفط في صنعاء، وفقا لما نقله عنها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله: "في تجاهل وخرق للهدنة الأممية تحالف العدوان - في إشارة إلى التحالف - يحتجز سفينة الديزل الإسعافية (ديتونا) ويقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، غربي السعودية".
وأضافت شركة النفط، أن "عدد السفن المحتجزة لدى تحالف العدوان ارتفع إلى 3 سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية".
ومساء يوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان الهدنة التي تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.
وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.