https://arabic.sputniknews.com/20220406/ارتفاع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1060890006.html
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا
صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:05+0000
2022-04-06T09:05+0000
2022-04-06T09:05+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104177/68/1041776819_0:110:3500:2079_1920x0_80_0_0_e730404521224d8e5ae50f1d8e75f489.jpg
وحسبما أفادت "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنهم بصدد فرض عقوبات جديدة على موسكو.وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/اليونان-إضراب-على-مستوى-البلاد-احتجاجا-على-ارتفاع-الأسعار-وانخفاض-الأجور-1060888667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104177/68/1041776819_290:0:3210:2190_1920x0_80_0_0_fd5fd73a7a917b89f4dc9e36fac1e3bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم, اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا
تابعنا عبر
صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وحسبما أفادت "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت
49 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
، اليوم الأربعاء، أنهم بصدد فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد.
كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.