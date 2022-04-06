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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا
ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا
صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T09:05+0000
2022-04-06T09:05+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وحسبما أفادت "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنهم بصدد فرض عقوبات جديدة على موسكو.وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/اليونان-إضراب-على-مستوى-البلاد-احتجاجا-على-ارتفاع-الأسعار-وانخفاض-الأجور-1060888667.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا

09:05 GMT 06.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANIحقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة
حقل نفط غرب القرنة -1، الذي تديره شركة إكسون موبيل بالقرب من البصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
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صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا.
وحسبما أفادت "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5 في المئة إلى 107.13 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.
الشرطة اليونانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
اليونان... إضراب على مستوى البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور
08:16 GMT
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنهم بصدد فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء الفحم الروسي ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد.
كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" على تحديد إطار زمني لوقف واردات النفط والغاز الروسية تدريجيا.
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