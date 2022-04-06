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https://arabic.sputniknews.com/20220406/الدولار-الأمريكي-يقفز-لأعلى-مستوى-في-حوالي-عامين-1060920191.html
الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في حوالي عامين
الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في حوالي عامين
قفز الدولار لأعلى مستوى في حوالي عامين اليوم الأربعاء بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات لزيادات متعددة للفائدة، كل منها بمقدار نصف... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T21:33+0000
2022-04-06T21:33+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
سعر الدولار اليوم
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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.778، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر مايو/ أيار 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.17 بالمئة عند 99.644.وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر مارس/ آذار أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي اعتبروا أن زيادات كبيرة للفائدة ستكون ملائمة في اجتماعاته المقبلة، خصوصا إذا اشتدت ضغوط التضخم.ووافق مسؤولو مجلس الاحتياطي أيضا على خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريا.. 60 مليار لحيازاته من سندات الخزانة و35 مليار دولار لحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.. على مدار ثلاثة أشهر.
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سعر الدولار اليوم

الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في حوالي عامين

21:33 GMT 06.04.2022
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الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© Sputnik . Alexey Suchorukov
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قفز الدولار لأعلى مستوى في حوالي عامين اليوم الأربعاء بعد أن عزز محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات لزيادات متعددة للفائدة، كل منها بمقدار نصف نقط مئوية، للسيطرة على قفزة في التضخم.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.778، وهو أقوى مستوى له منذ أواخر مايو/ أيار 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.17 بالمئة عند 99.644.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر مارس/ آذار أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي اعتبروا أن زيادات كبيرة للفائدة ستكون ملائمة في اجتماعاته المقبلة، خصوصا إذا اشتدت ضغوط التضخم.
ووافق مسؤولو مجلس الاحتياطي أيضا على خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريا.. 60 مليار لحيازاته من سندات الخزانة و35 مليار دولار لحيازاته من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.. على مدار ثلاثة أشهر.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:45 GMT
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