https://arabic.sputniknews.com/20220406/العراق-سقوط-3-صواريخ-على-أطراف-أربيل-1060917035.html
العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل
العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل
أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ قرب عاصمة الإقليم، أربيل. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:13+0000
2022-04-06T19:13+0000
2022-04-06T19:13+0000
أربيل
قصف
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للجهاز أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مدينة أربيل قبل قليل.وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات وقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول".وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل.وتعرضت أربيل، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-نذكر-الكيان-الصهيوني-بكلمة-واحدة-أربيل-1060835879.html
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أربيل, قصف
العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل
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أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ قرب عاصمة الإقليم، أربيل.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
عن بيان للجهاز أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مدينة أربيل قبل قليل.
وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات وقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل.
وتعرضت أربيل، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا
أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".