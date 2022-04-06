عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220406/العراق-سقوط-3-صواريخ-على-أطراف-أربيل-1060917035.html
العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل
العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل
أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ قرب عاصمة الإقليم، أربيل. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T19:13+0000
2022-04-06T19:13+0000
أربيل
قصف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048123102_0:225:3241:2048_1920x0_80_0_0_b8fc1c199b4ce6db494dd4a24e5e1b5f.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للجهاز أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مدينة أربيل قبل قليل.وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات وقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول".وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل.وتعرضت أربيل، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
https://arabic.sputniknews.com/20220404/إيران-نذكر-الكيان-الصهيوني-بكلمة-واحدة-أربيل-1060835879.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048123102_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad43f2790b13284a13b999b6011bfa4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أربيل, قصف

العراق.. سقوط 3 صواريخ على أطراف أربيل

19:13 GMT 06.04.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDجرحى في قصف صاروخي على أربيل
جرحى في قصف صاروخي على أربيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرTelegram
أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صواريخ قرب عاصمة الإقليم، أربيل.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن بيان للجهاز أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مدينة أربيل قبل قليل.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
إيران: نذكر الكيان الصهيوني بكلمة واحدة "أربيل"
4 أبريل, 14:24 GMT
وأضاف البيان أنه "حسب المعلومات وقعت الصواريخ بالقرب من كورغوسك والمنطقة الكبيرة قرب محطة البترول".
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة صواريخ في أطراف أربيل.
وتعرضت أربيل، في الـ 13 من مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала