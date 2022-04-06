https://arabic.sputniknews.com/20220406/القبض-على-مصرية-بالكويت-لاتهامها-في-15-قضية-نصب-واحتيال-1060904391.html
القبض على مصرية بالكويت لاتهامها في 15 قضية نصب واحتيال
القبض على مصرية بالكويت لاتهامها في 15 قضية نصب واحتيال
أعلنت المباحث الجنائية، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على سيدة مصرية متهمة في قضايا نصب واحتيال. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:16+0000
2022-04-06T13:16+0000
2022-04-06T13:17+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104228/39/1042283974_0:115:1668:1053_1920x0_80_0_0_eb5658b7f146dcdd7efcce47d37ce089.jpg
وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، بأن المباحث الجنائية، نجحت في ضبط وافدة من جنسية مصرية، ومطلوبة بـ 15 قضية نصب واحتيال.وأضافت الصحيفة أن أغلب القضايا، هي مشاريع وهمية، أوقعت بها المتهمة ضحاياها.وبعد القبض على المتهمة، تم إحالتها للتحقيق، وتم حجزها على ذمة القضايا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104228/39/1042283974_56:0:1612:1167_1920x0_80_0_0_31a83a3c1be5ea49f8da009f381e95f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
القبض على مصرية بالكويت لاتهامها في 15 قضية نصب واحتيال
13:16 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 06.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت المباحث الجنائية، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على سيدة مصرية متهمة في قضايا نصب واحتيال.
وأفادت صحيفة "الرأي
" الكويتية، بأن المباحث الجنائية، نجحت في ضبط وافدة من جنسية مصرية، ومطلوبة بـ 15 قضية نصب واحتيال.
وأضافت الصحيفة أن أغلب القضايا، هي مشاريع وهمية، أوقعت بها المتهمة ضحاياها.
وبعد القبض على المتهمة، تم إحالتها للتحقيق، وتم حجزها على ذمة القضايا.