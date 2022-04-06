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https://arabic.sputniknews.com/20220406/القبض-على-مصرية-بالكويت-لاتهامها-في-15-قضية-نصب-واحتيال-1060904391.html
القبض على مصرية بالكويت لاتهامها في 15 قضية نصب واحتيال
القبض على مصرية بالكويت لاتهامها في 15 قضية نصب واحتيال
أعلنت المباحث الجنائية، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على سيدة مصرية متهمة في قضايا نصب واحتيال. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T13:16+0000
2022-04-06T13:17+0000
أخبار الكويت اليوم
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وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، بأن المباحث الجنائية، نجحت في ضبط وافدة من جنسية مصرية، ومطلوبة بـ 15 قضية نصب واحتيال.وأضافت الصحيفة أن أغلب القضايا، هي مشاريع وهمية، أوقعت بها المتهمة ضحاياها.وبعد القبض على المتهمة، تم إحالتها للتحقيق، وتم حجزها على ذمة القضايا.
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أخبار الكويت اليوم

القبض على مصرية بالكويت لاتهامها في 15 قضية نصب واحتيال

13:16 GMT 06.04.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 06.04.2022)
© AP Photo / Gustavo Ferrariالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Gustavo Ferrari
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أعلنت المباحث الجنائية، في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على سيدة مصرية متهمة في قضايا نصب واحتيال.
وأفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، بأن المباحث الجنائية، نجحت في ضبط وافدة من جنسية مصرية، ومطلوبة بـ 15 قضية نصب واحتيال.
وأضافت الصحيفة أن أغلب القضايا، هي مشاريع وهمية، أوقعت بها المتهمة ضحاياها.
وبعد القبض على المتهمة، تم إحالتها للتحقيق، وتم حجزها على ذمة القضايا.
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