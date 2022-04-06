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https://arabic.sputniknews.com/20220406/المؤبد-لرئيس-بوركينا-فاسو-الأسبق-بتهمة-مقتل-سلفه-توماس-سانكارا-1060899366.html
المؤبد لرئيس بوركينا فاسو الأسبق بتهمة مقتل سلفه توماس سانكارا
المؤبد لرئيس بوركينا فاسو الأسبق بتهمة مقتل سلفه توماس سانكارا
قضت محكمة في بوركينا فاسو بالسجن مدى الحياة للرئيس الأسبق، بليز كومباوري، واثنين آخرين، لتورطهم في مقتل الرئيس الأسبق، توماس سانكارا مع 12 من رفاقه خلال انقلاب... 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T12:08+0000
2022-04-06T12:08+0000
العالم
بوركينا فاسو
السجن المؤبد
اغتيال
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وأصدرت محكمة واغادوغو العسكرية الأربعاء حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا وقائد الأركان السابق، جيلبير دينديري، ورئيس جهاز الأمن السابق، إياسينت كافاندو، وفق وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو "أيه إي بي".وقتل سانكارا، وهو زعيم ثوري ماركسي كان يلقب بـ "تشي غيفارا أفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، المتهم الرئيسي في القضية. ووجهت لكومباوري، الذي يعيش في المنفى بساحل العاج والذي حصل على جنسيتها، اتهامات في محاكمة غيابية في أبريل/نيسان بالتواطؤ في عملية الاغتيال فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل سانكارا.وفي شباط/فبراير 2020، تمت للمرة الأولى إعادة تمثيل عملية اغتيال توماس سانكارا في مكان الجريمة ليتم بعد ذلك إرسال الملف لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وفتح المجال أمام المحاكمة.
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العالم, بوركينا فاسو, السجن المؤبد, اغتيال

المؤبد لرئيس بوركينا فاسو الأسبق بتهمة مقتل سلفه توماس سانكارا

12:08 GMT 06.04.2022
© AP Photo / Ludivine Laniepceمقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو
مقتل تلاثة أشخاص برصاص مسلحين في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Ludivine Laniepce
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قضت محكمة في بوركينا فاسو بالسجن مدى الحياة للرئيس الأسبق، بليز كومباوري، واثنين آخرين، لتورطهم في مقتل الرئيس الأسبق، توماس سانكارا مع 12 من رفاقه خلال انقلاب في العام 1987.
وأصدرت محكمة واغادوغو العسكرية الأربعاء حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري بعد إدانته بتهمة المشاركة في اغتيال سلفه توماس سانكارا وقائد الأركان السابق، جيلبير دينديري، ورئيس جهاز الأمن السابق، إياسينت كافاندو، وفق وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو "أيه إي بي".
كما أمرت المحكمة بالسجن بين 3 إلى 20 سنة ضد 8 أشخاص آخرين متورطين في الحادث، في حين برأت المحكمة 3 أشخاص، بينهما طبيبين عسكريين.
وقتل سانكارا، وهو زعيم ثوري ماركسي كان يلقب بـ "تشي غيفارا أفريقيا"، عام 1987 في انقلاب قاده حليفه السابق بليز كومباوري، المتهم الرئيسي في القضية. ووجهت لكومباوري، الذي يعيش في المنفى بساحل العاج والذي حصل على جنسيتها، اتهامات في محاكمة غيابية في أبريل/نيسان بالتواطؤ في عملية الاغتيال فيما نفى مرارا أي ضلوع في قتل سانكارا.
وفي شباط/فبراير 2020، تمت للمرة الأولى إعادة تمثيل عملية اغتيال توماس سانكارا في مكان الجريمة ليتم بعد ذلك إرسال الملف لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وفتح المجال أمام المحاكمة.
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