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النائب العام السابق في مصر يعلق على مسلسل "الاختيار 3" وتفاصيل قرار إقالته

النائب العام السابق في مصر يعلق على مسلسل "الاختيار 3" وتفاصيل قرار إقالته

علق النائب العام السابق في مصر عبد المجيد محمود، على تناول مسلسل "الاختيار 3" لقرار إقالته من قبل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي. 06.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-06T11:27+0000

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2022-04-06T11:27+0000

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وقال عبد المجيد محمود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إن "الاختيار3 يعد تسجيلا حقيقيا للأحداث الواقعية التي شهدتها مصر", لافتا إلى أن هذا المسلسل من نوعية "الدراما الواقعية التي تربط الناس بالأحداث الحقيقية، حيث لا يحوي زيفا".وأشار محمود الذي أقاله مرسي في 2012، وتراجع عن قراره بعد ذلك، إلى أن "الحلقة التي تناولت قرار إقالته برهنت على الخواء الذي كانت تتميز به عقول جماعة الإخوان الإرهابية".وذكر أن "رجال القضاء وقفوا ضد قرار الإخوان بعزل النائب العام، لما يمثله من النيل من استقلال القضاء"، مشددا على أن أعضاء جماعة "الإخوان أصحاب الأفكار التخريبية الهدامة أماكنهم السجون وليس قصور الرئاسة، حتى نحميهم من أنفسهم، ويتم تعليمهم صنعة".وأكد النائب العام السابق أن "الإرهابي الإخواني خيرت الشاطر هو الذي كان متحكما في كل شيء خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، معلومات الجماعة كلها في أجهزة كمبيوتر خاصة به، وهو اللي رتب نقل النائب العام عشان يستغل براءة الناس، ومرسي كان على قده وحس بالخوف، وقال دي خطوة مينفعش تتعمل كده، قالوله إحنا مرتبين كل حاجة".وأضاف محمود "في آخر مشهد في حلقة مسلسل الاختيار3 ظهر رفضي لقرار نقلي، ورجعت النيابة تاني، والإخوان طلبوا مننا نقابل مرسي ساعتها، ومكانش عارف (لم يكن يعرف) يقولنا إيه وقال إنه مكانش يعرف إني رفضت نقلي، ولو عارف كدة كان رفض القرار، كنت كلمتني بس في التليفون".

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