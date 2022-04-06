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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/بلغاريا-مسيرة-حاشدة-ضد-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-صوفيا-1060913164.html
بلغاريا... مسيرة حاشدة ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صوفيا
بلغاريا... مسيرة حاشدة ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صوفيا
خرجت مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البلغاري في العاصمة، صوفيا، ضد المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:06+0000
2022-04-06T16:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأفادت الإذاعة الوطنية البلغارية بأن الاحتجاجات نظمها حزب النهضة، إذ دعا زعيمه كوستدين كوستدينوف إلى استقالة الحكومة وذكر أنه يعتبر تدخلا بلغاريا غير مقبول في الصراع الروسي الأوكراني.كما استنكر المتظاهرون مطالبة الفصيل البرلماني "بلغاريا الديمقراطية" بإعلان السفير الروسي في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه.
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بلغاريا... مسيرة حاشدة ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صوفيا

16:06 GMT 06.04.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMediaعلم بلغاريا
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMedia
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خرجت مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البلغاري في العاصمة، صوفيا، ضد المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأفادت الإذاعة الوطنية البلغارية بأن الاحتجاجات نظمها حزب النهضة، إذ دعا زعيمه كوستدين كوستدينوف إلى استقالة الحكومة وذكر أنه يعتبر تدخلا بلغاريا غير مقبول في الصراع الروسي الأوكراني.
كما استنكر المتظاهرون مطالبة الفصيل البرلماني "بلغاريا الديمقراطية" بإعلان السفير الروسي في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ42 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:22 GMT
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