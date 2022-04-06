https://arabic.sputniknews.com/20220406/بلغاريا-مسيرة-حاشدة-ضد-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-صوفيا-1060913164.html
بلغاريا... مسيرة حاشدة ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صوفيا
بلغاريا... مسيرة حاشدة ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صوفيا
خرجت مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البلغاري في العاصمة، صوفيا، ضد المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 06.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-06T16:06+0000
2022-04-06T16:06+0000
2022-04-06T16:06+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأفادت الإذاعة الوطنية البلغارية بأن الاحتجاجات نظمها حزب النهضة، إذ دعا زعيمه كوستدين كوستدينوف إلى استقالة الحكومة وذكر أنه يعتبر تدخلا بلغاريا غير مقبول في الصراع الروسي الأوكراني.كما استنكر المتظاهرون مطالبة الفصيل البرلماني "بلغاريا الديمقراطية" بإعلان السفير الروسي في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بلغاريا... مسيرة حاشدة ضد المساعدات العسكرية لأوكرانيا في صوفيا
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خرجت مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البلغاري في العاصمة، صوفيا، ضد المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأفادت الإذاعة الوطنية البلغارية بأن الاحتجاجات نظمها حزب النهضة، إذ دعا زعيمه كوستدين كوستدينوف إلى استقالة الحكومة وذكر أنه يعتبر تدخلا بلغاريا غير مقبول في الصراع الروسي الأوكراني.
كما استنكر المتظاهرون مطالبة الفصيل البرلماني "بلغاريا الديمقراطية" بإعلان السفير الروسي في صوفيا شخصا غير مرغوب فيه.